Grande successo per il Secondo Trofeo Piccolo Pescatore

Tanti bambini fino a 12 anni hanno partecipato al Moletto di Ardenza alla gara di pesca accompagnati da genitori e nonni tra premiazioni, buffet e musica. Sul podio Matilde Pallavicini, Gregorio Delfino ed Enea Alla

Grande partecipazione per il “Secondo Trofeo Piccolo Pescatore”, che si è svolto al Moletto di Ardenza, coinvolgendo tantissimi bambini fino ai 12 anni. Accompagnati da genitori e nonni, i piccoli partecipanti si sono cimentati nella gara di pesca con entusiasmo e passione, arrivando fino all’ultima preda, rigorosamente rilasciata. L’iniziativa, fortemente voluta dai consiglieri del Circolo della Pesca e della Nautica di Ardenza, è stata magistralmente condotta da Valerio Delfino e ha rappresentato una giornata di sport e condivisione all’aria aperta, molto apprezzata dai bambini e dalle loro famiglie. La giornata si è conclusa con la pesatura e la premiazione, accompagnate da un ricco buffet offerto dal “Circolo Le mi bimbe” di via della Gherardesca, dai gadget messi a disposizione dagli amici di Appartenenza Labronica e dalla musica dell’amatissimo DJ del Moletto, Tommy, appena nove anni. Il Trofeo conclude una stagione ricca di eventi benefici, organizzati con l’obiettivo di sostenere piccole associazioni presenti sul territorio. Un’attività che nasce anche dalla volontà dei soci del Circolo di promuovere la pesca sportiva e far conoscere e apprezzare a tutti la splendida realtà del Moletto di Ardenza, considerato un vero e proprio patrimonio cittadino. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla FIPSAS e al rappresentante Andrea Lami, sempre presente per coadiuvare le iniziative sportive. E l’attività non si ferma qui. Il prossimo appuntamento sarà il “Secondo Trofeo Emilio Mugnai”, gara di pesca a traina dalla barca, in programma domenica 20 settembre.

Al termine della gara, questi i primi tre classificati:

Prima classificata: Matilde Pallavicini

Secondo classificato: Gregorio Delfino

Terzo classificato: Enea Alla

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