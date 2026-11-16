Grandi personaggi livornesi tra notorietà e oblio

Nell’ambito del ciclo di conferenze di Marco Rossi, dedicate a personaggi e eventi che hanno fatto la storia di Livorno, giovedì 19 novembre, alle ore 16.30, nella sala Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo Granducale, l’incontro in programma vedrà protagoniste le grandi donne livornesi

Nell’ambito del ciclo di conferenze di Marco Rossi, dedicate a personaggi e eventi che hanno fatto la storia di Livorno, giovedì 19 novembre, alle ore 16.30, nella sala Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo Granducale, l’incontro in programma vedrà protagoniste le grandi donne livornesi. A partire dalle figure più note, come quelle di Angelica Palli e Anna Franchi, la conferenza presenterà una serie di personaggi che, in epoche storiche diverse, hanno avuto ruoli importanti ma non sono così conosciute dal grande pubblico. Si parlerà della prima santa americana e di una delle prime pittrici di valore assoluto e l’unica pittrice post-macchiaiola, delle prime nobili ad apprezzare i bagni di mare, e, arrivando ai tempi nostri, delle donne livornesi della cultura, dello spettacolo e dello sport. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia, nasce da un’idea di Marco Rossi, scrittore e divulgatore, segretario dell’Associazione Livornese di Storia, Lettere e Arti.

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