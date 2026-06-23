Hafla – The Arab Dance Show a Villa Trossi

Uno spettacolo coinvolgente e accessibile a tutti, nato come estratto dal Meya Meya, festival internazionale di Danza e Cultura Araba, che da anni promuove la conoscenza delle culture arabe e mediorientali attraverso l'arte della danza con la collaborazione dell'associazione Pietro Napoli.

Un viaggio attraverso le danze, i ritmi e le tradizioni dei paesi dell’area SWANA (South West Asia and North Africa), una vasta regione che comprende il mondo arabo e le culture a esso storicamente connesse. È quello che il pubblico potrà compiere giovedì 25 giugno a Villa Trossi Uberti, dove andrà in scena Hafla – The Arab Dance Show, spettacolo del Meya Meya Festival, con le coreografie di Nada Al Basha, che sarà affiancata da Karabà Troupe. Siamo al quarto appuntamento di Estate a Villa Trossi 2026, festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli. con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno. Diretta e prodotta da Roberto Napoli, la manifestazione è sostenuta da Fondazione Livorno.

La parola araba hafla (حفلة) significa letteralmente festa, celebrazione, riunione conviviale. Nella cultura della danza araba indica uno spazio di incontro, condivisione e gioia, dove musica, movimento e comunità si intrecciano in un’unica esperienza. Lo spettacolo propone una panoramica di diversi stili e linguaggi della danza araba, dalle forme più classiche ed eleganti alle espressioni tradizionali e popolari, raccontando la straordinaria ricchezza culturale di territori che si estendono dal Maghreb al Levante. Attraverso costumi, musiche e coreografie, il pubblico potrà scoprire come la danza sia da sempre uno strumento di festa, identità, memoria e condivisione, capace di raccontare storie, tradizioni e incontri tra popoli.

Uno spettacolo coinvolgente e accessibile a tutti, nato come estratto dal Meya Meya, festival internazionale di Danza e Cultura Araba, che da anni promuove la conoscenza delle culture arabe e mediorientali attraverso l’arte della danza con la collaborazione dell’associazione Pietro Napoli. Sul palco di Villa Trossi Eleonora Vecchio condurrà lo show che vedrà protagoniste, con Nada Al Basha, la compagnia Karabà e le danzatrici dei gruppi El Baraka, El Farashat e Raqs El Noor.

L’ideazione, le coreografie e la direzione artistica sono di Nada Al Basha. Danzatrice, insegnante e coreografa italo-egiziana di danza araba, è direttrice artistica della scuola Karabà e dell’omonima compagnia di danza orientale con sede a Livorno, nonché fondatrice e direttrice artistica del Meya Meya Raqs Festival; riveste inoltre il ruolo di coordinatrice regionale per la Toscana del settore danze orientali presso MSP Italia. Insegnante internazionale, vanta un’importante esperienza didattica in contesti di rilievo, avendo partecipato come docente a festival prestigiosi a livello nazionale, europeo e mondiale dal Giappone all’Egitto, dal Belgio alla Repubblica Ceca, dalla Grecia alla Spagna e alla Svizzera. Appassionata e studiosa delle danze di tradizione popolare egiziane e arabe, Nada unisce alla pratica artistica un profondo lavoro di ricerca storica e culturale, volto a valorizzare e trasmettere la danza nella sua forma più autentica, al di là di stereotipi e mistificazioni.

Il suo impegno sociale e il suo attivismo trovano spesso espressione nella danza, che considera uno strumento potente di comunicazione ma anche di resistenza e resilienza, capace di creare connessioni, raccontare storie e custodire e rivendicare identità oltre narrazioni stereotipate e pregiudizi.

Villa Trossi Uberti – Livorno

25 giugno 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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