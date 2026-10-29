Halloween, due giorni da brividi a Fonti del Corallo

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle 16 alle 19, la Galleria Commerciale di Porta a Terra si trasforma in un mondo di magia e mistero, tra sfilate in maschera, truccabimbi, spettacoli di danza, animazione e caramelle per tutti

Mostri, streghe e ragni, oggetti paurosi animati, ragnatele che pendono dal soffitto, personaggi inquietanti che si aggireranno tra i frequentatori della Galleria Commerciale: per due giorni Fonti del Corallo, si immergeranno in una ambientazione di magia e mistero, due giorni di pauroso divertimento in pieno stile Halloween, in programma sabato e domenica prossimi al Centro commerciale di Porta a terra: non solo il 31 ottobre, quindi, ma anche il 1 novembre, dalle 16 alle 19, ci sarà al Centro gran baldoria e pauroso divertimento, con un programma di eventi particolarmente dedicato ai bambini. L’inizio ufficiale dei macabri festeggiamenti è previsto per le 16 di sabato, ma già dalla mattina (10.30-12,30) e poi nel pomeriggio dalle 15,30, nello spazio Face Painting le streghette si dedicheranno a truccare bambini (ed a richiesta anche adulti) trasformando tutti in creature spaventose. Tutte le maschere presenti saranno chiamate nel pomeriggio a sfilare sul palco e le più originali o terrificanti saranno premiate con zucche colme di dolcetti. Ma dolci, caramelle, cioccolatini ci saranno però per tutti i partecipanti alla festa, che saranno anche protagonisti di una parata musicale in giro per centro. Quindi, dopo che streghe e figuranti imperverseranno tra negozi e angoli della galleria pronti a creare con simpatia (ma senza risultare troppo invadenti) una atmosfera di paura, sarà attiva la “dance horror show”, con la quale i piccoli mostri avranno modo di scatenarsi, tra musica e giochi, guidati da animatori-performer. Particolari coreografie saranno messe ìn scena dai piccoli mostri della scuola “Livorno Danza-Maestra Filippi” e non mancheranno spazi musicali con la giovanissima cantante Sofia Bartolini. Cuore della festa sarà la nuovissima Terrazza Corallo al secondo piano del centro, con l’animatore Alby gran mattatore sul palco e le selezioni musicali di Nike d.j. Al pomeriggio del 31 seguirà la replica il giorno successivo, domenica 1 novembre, con il “truccabimbi” che sarà sempre attivo sin dalla mattina dalle 10,30 alle 12,30 (proseguirà poi il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00). E partirà, sempre alle 16, un nuovo appuntamento dolcemente pauroso con musica, animazione, dolci e giochi a volontà, con la partecipazione di giovani streghette cantanti (Alice Lardicci e Enola), con le coreografie horror proposte dalla scuola di danza Nuova Era e con le streghe “armate” di scope della palestra Zen Club, che si sfideranno tra loro e si difenderanno dall’invasione di maghi particolarmente dispettosi e inquietanti.

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