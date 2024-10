Halloween, due giorni di divertimento alle Fonti del Corallo

Non solo il 31 ottobre, ma anche il 1 novembre, dalle 16 alle 19, con un programma di eventi particolarmente dedicato ai bambini

Due giorni di pauroso divertimento animeranno il Centro Commerciale Fonti del Corallo giovedì e venerdì prossimi. Qui la festa di Halloween, con la presenza di streghe e personaggi terrificanti dominerà la Galleria di Porta a terra non solo il 31 ottobre, ma anche il 1 novembre, dalle 16 alle 19, con un programma di eventi particolarmente dedicato ai bambini. Per l’occasione Fonti del Corallo si vestiranno di magia e mistero, con una spaventosa celebrazione, per la quale la hall del centro commerciale si riempirà di ragnatele sospese, ragni che pendono dal soffitto, oggetti paurosi, ossa di scheletro e mostri, con personaggi inquietanti che si aggireranno tra i frequentatori del centro. L’inizio dei macabri festeggiamenti di giovedi 31 è previsto per le 16: nello spazio Face Painting le streghette si dedicheranno a truccare bambini (ed a richiesta anche adulti) trasformando tutti in creature spaventose. In questo primo appuntamento con Halloween tutte le maschere presenti saranno chiamate a sfilare sul palco e le più originali o terrificanti saranno premiate con zucche colme di dolcetti. Dolci, caramelle, cioccolatini non mancheranno per tutti i partecipanti alla festa, che saranno anche protagonisti di una parata per tutto il centro. Quindi, mentre streghe e figuranti imperverseranno tra negozi e angoli della galleria pronti a creare con simpatia (ma senza risultare troppo invadenti) una atmosfera di paura, sarà attiva la “dance horror show”, con la quale i piccoli mostri avranno modo di scatenarsi, tra musica e giochi, guidati da animatori-performer. Al pomeriggio del 31 seguirà la replica il giorno successivo, 1 novembre, con il “truccabimbi” che sarà attivo sin dalla mattina dalle 10,30 alle 12,30 (proseguirà poi il pomeriggio dalle 16 alle 19); sarà questo un nuovo appuntamento dolcemente pauroso con musica, animazione, dolci e giochi a volontà.

