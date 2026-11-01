Halloween, festa e divertimento in via Cairoli
Giochi, sfide e attività di gruppo per una festa gratuita e aperta alla cittadinanza. A guidare i più piccoli la psicologa Giulia Vanni e l'educatore Tommaso Liguoro del Teatro Vertigo
Il 31 ottobre, per il quarto anno consecutivo, gli spazi di Cairoli Hub, conosciuta a Livorno anche come Agenzia Generali di via Cairoli, si sono trasformati per accogliere bambini, famiglie e cittadini in occasione di Halloween. Un appuntamento ormai diventato una tradizione, completamente gratuito e aperto alla cittadinanza, pensato per offrire alle famiglie un luogo dove trascorrere del tempo insieme, fare merenda, giocare e divertirsi. La festa di Halloween è stata animata attraverso giochi ricreativi, sfide e attività di gruppo, ideati e condotti dalla psicologa Giulia Vanni, responsabile delle risorse umane dell’agenzia, insieme a Tommaso Liguoro, educatore e animatore in rappresentanza del Teatro Vertigo di Livorno. Il divertimento è diventato così anche un’occasione per stimolare la collaborazione e la partecipazione dei più piccoli, senza dimenticare il coinvolgimento degli adulti.
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