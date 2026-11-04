Dodo e Jeanvier entrano nella scuola di Amici

Foto tratta dal profilo Instagram dei Jed

Edoardo "Dodo" Menicagli e Simone "Jeanvier" Golfarini, 23 anni, hanno conquistato Rudy Zerbi con l'inedito Che Stress e uno stile musicale tra pop britannico e sonorità contemporanee. Per il duo livornese si apre una nuova avventura televisiva dopo l'esperienza a X Factor

di Giulio Ciapini

“Un po’ brit, un po’ brat, un po’ brut” così definiscono il loro progetto i Jed, il duo musicale composto da Edoardo Menicagli (Dodo) e Simone Golfarini (Jeanvier), due ragazzi livornesi di 23 anni, che da ottobre scorso sono tra i protagonisti della ventiseiesima edizione di Amici di Maria De Filippi e sono pronti a conquistare il pubblico del talent show di Canale 5 con il loro stile innovativo, che mescola delle sfumature di pop britannico con delle influenze contemporanee. Grazie al loro inedito “Che Stress” con il quale si sono presentati davanti ai professori, hanno ottenuto l’approvazione di Rudy Zerbi, che li ha voluti nella sua squadra, nonostante avessero attirato l’attenzione e i complimenti anche da parte di Amadeus.

I due si sono conosciuti tre anni fa e hanno iniziato il loro percorso musicale reinterpretando brani di altri artisti, esibendosi in diversi contesti della realtà livornese, dalla Terrazza Mascagni al tradizionale Mercatino del Venerdì.

Dodo e Jeanvier non sono volti del tutto nuovi: la loro prima apparizione nel mondo della televisione è avvenuta nel 2025 a X Factor, presentandosi con il loro singolo “Panni Sporchi” e riuscendo a conquistare i tre sì da parte della giuria. Nonostante il loro percorso si sia fermato ai Bootcamp, la comparsa a X-Factor ha posto le basi per il grande salto verso la scuola più famosa di Italia. Adesso per i Jed si apre una nuova sfida: far conoscere la propria musica ad un pubblico più ampio, portando anche il nome della città di Livorno all’interno di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Qui il video dell’ingresso nel team di Rudy Zerbi

Qui l’esibizione della cover “Se bruciasse la città”

Qui l’esibizione della cover “Jenny è pazza”

Condividi:

Riproduzione riservata ©