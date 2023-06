(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DAL 16 AL 18 GIUGNO

“I love Livorno”. La notissima scrittrice irlandese Dunne al San Patrizio Livorno Festival

Catherine Dunne, classe '54, scrittrice irlandese di romanzi contemporanei e insegnante di scrittura creativa. Potete consultare il programma allegato cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

"Di Livorno mi piace in particolare il mare, la Little Venice, la chiesa di Santa Caterina, il Mercato Centrale e l'ex teatro San Marco". Salvetti e Lenzi: "Attraverso eventi come questo proseguiamo il legame che c'è tra Livorno e il resto del mondo". Dal 16 al 18 giugno all'ex Cinema Aurora la 3ª edizione del San Patrizio Livorno Festival (ingresso gratuito consumazione obbligatoria). Il programma

“I love Livorno“. A dirlo è l’irlandese Catherine Dunne che il 16 giugno – giorno di apertura del San Patrizio Livorno Festival 2023, dal 16 al 18 giugno all’ex Cinema Aurora, che la vedrà protagonista insieme a molte altre eccellenze irish – ha incontrato in Comune la stampa alla presenza del sindaco Salvetti e dell’assessore Lenzi. “Che cosa mi affascina di Livorno da turista? – prosegue la notissima scrittrice, classe ’54, di romanzi contemporanei e insegnante di scrittura creativa – Il mare anzitutto, una cosa che accomuna la mia città, Dublino, alla vostra e poi la Little Venice, la chiesa di Santa Caterina, il Mercato Centrale e l’ex teatro San Marco”. E ancora: “Mi piace molto anche il vostro senso dell’umorismo che somiglia molto al nostro. Ricordo a questo proposito il calore e l’affetto che mi avete dimostrato in occasione del Festival nel 2019. E poi…”. E poi… “Sa come si dice in irlandese “mia mamma”? Mi ma’ (da mom, mamma, in inglese, ndr) proprio come dite voi nel vostro dialetto. E mi pa’? Mi da’ (da dad, papà, in inglese, ndr)”. Ma non chiedetegli se Livorno possa ispirarle il suo prossimo libro. “Scriva così – sorride – non è impossibile”. Non sarà impossibile invece vederla e ascoltarla nel corso della tre giorni a Livorno durante, come detto, il San Patrizio Livorno Festival anche se per questa terza edizione come data di avvio è stato scelto il 16 giugno che non è il giorno di San Patrizio (17 marzo) ma è il Bloomsday, la giornata in cui l’Irlanda celebra lo scrittore irlandese James Joyce. “A parte questo dettaglio poiché il 16 giugno è comunque un giorno “very Irish”, siamo onorati di tornare a ospitare un festival così importante in città. Un festival che sancisce una volta di più il legame tra Livorno e l’Irlanda” ha detto in conferenza stampa l’assessore Lenzi. Parole poi riprese dal sindaco Salvetti che, raccontando di quando durante una escursione in barca a Dublino incontrò a bordo una coppia di livornesi, ha allargato il concetto di Lenzi spiegando che “questa amministrazione in questi 4 anni è stata ed è impegnata nel tessere, attraverso eventi e manifestazione, un legame tra Livorno e tutto il resto del mondo perché Livorno, con i suoi abitanti, è rappresentata un po’ dappertutto nel mondo”. Infine Massimiliano Roveri e Claudio Montelone, gli organizzatori del Festival, hanno spiegato che saranno tre giorni con tantissima cultura e musica e che non mancheranno poesia, seminari e esperimenti culinari che mescoleranno l’Italia all’Irlanda e viceversa”.

