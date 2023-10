I volontari scendono in campo per ricordare Roberto Zagni

Tutto pronto per il Memorial Roberto Zagni che si svolgerà il prossimo 12 novembre ai campi delle “5 Querce”. In ricordo di Zagni si giocherà un torneo di calcio a 5 tra nove associazioni di volontariato. Roberto Zagni, per chi non ha avuto modo di conoscerlo, era un volontario della Misericordia deceduto ad ottobre 2020 in seguito ad un incidente stradale mentre si stava recando di turno in Misericordia.

“Robertone”, come lo chiamavano affettuosamente i colleghi, fin da subito era entrato molto in sintonia con tutti i volontari e nonostante l’età di 73 anni era sempre sul pezzo, faceva sempre le notti portando sempre ottimi sughi per fare la pasta per passare piacevolmente le serate tra un servizio e l’altro. Con il passare del tempo si è fatto apprezzare ed è entrato anche in consiglio. Il 12 novembre sarà un piacere ricordarlo con tutto l’affetto possibile giocando un torneo di calcio a 5.

