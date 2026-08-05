Igor. L’eroe romantico del calcio a Castiglioncello

Giovedì 6 agosto il documentario dedicato a Igor Protti sarà proiettato al Cinema Teatro Solvay di Castiglioncello. Prima della visione incontrerà il pubblico il regista Luca Dal Canto

Non è soltanto un documentario sul calcio, ma un racconto capace di attraversare emozioni, identità e memoria collettiva. Giovedì 6 agosto l’Arena Pineta di Castiglioncello (Cinema Teatro Solvay) ospiterà la proiezione di “Igor. L’eroe romantico del calcio“, film diretto da Luca Dal Canto, scritto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano, prodotto nel 2025 da Bredenkeik e distribuito nelle sale italiane lo scorso marzo da PianoB Distribuzioni.

Dopo il successo ottenuto in tutta Italia, il documentario approda anche a Castiglioncello con un’opera che ripercorre i romantici anni Novanta attraverso la figura di Igor Protti, elevato ad anti-divo di un calcio che metteva al centro i tifosi, il senso di appartenenza e l’identità di una comunità, valori che hanno segnato un’epoca ben oltre le imprese in maglia amaranto. “Con Igor Protti la “nostalgia” perde qualsiasi accezione negativa e banalizzante, di cui spesso si abusa, per recuperare il vero significato del termine – racconta il regista Luca Dal Canto -. E allora si torna alla sua vera etimologia: “nostos algos”, sofferenza per il ritorno. Igor ha trasposto questo concetto in chiave sportiva, regalando ai propri tifosi emozioni e sentimenti che vanno oltre il colore della maglia e che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo, di un calcio e di una società che non esistono più”. Il film amplia lo sguardo ben oltre il terreno di gioco grazie anche ai contributi del professor Lamberto Giannini e di Michele Corradi, docente di Letteratura Greca all’Università di Pisa. Attraverso i loro interventi vengono approfonditi il significato del termine “eroe” e la disillusione delle nuove generazioni, dando vita a un racconto che intreccia sport, cultura e riflessione sociale. La pellicola è stata presentata al Bif&st 2026, ha ottenuto il riconoscimento dei “Selettivi 2024 per la Scrittura” del Ministero della Cultura ed è stata insignita della prestigiosa qualifica di film d’essai, raccogliendo inoltre ottimi riscontri dalla critica e dalla stampa specializzata. Ad aprire la serata sarà lo stesso Luca Dal Canto, che introdurrà la proiezione e incontrerà il pubblico. L’inizio è previsto alle 21, mentre il biglietto costa 3,50 euro.

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