Il berretto a sonagli torna in scena al Teatro Cral Eni

La Compagnia Nuovo Spazio Teatro porta sul palco uno dei capolavori del drammaturgo siciliano con la regia di Simonetta Del Cittadino. Quattro appuntamenti il 21, 22, 28 e 29 novembre, con uno spettacolo dedicato a Luigi Carletti

“E si convinca, signora, che solo da pazza poteva dire la verità!”. Questa celebre battuta racchiude tutto il senso del “Berretto a sonagli”, che Luigi Pirandello scrisse nel 1918 e che rimane uno dei capolavori dell’autore siciliano. L’essere e l’apparire, l’ipocrisia di una società ridotta alle convenzioni, la realtà e la forma costringono il “pupo” a mettersi una maschera per nascondere la verità. Ma se la maschera viene tolta e calpestata, solo la pazzia può riportare la vicenda sulla via del perbenismo, assumendo così una funzione del tutto nuova: ritrovare un’ipocrita normalità. Il “Berretto a sonagli”, i cui temi sono estremamente attuali, sarà in scena al Teatro Cral Eni sabato 21 e sabato 28 alle ore 21.15 e domenica 22 e 29 alle ore 17.15, portato sul palco dalla Compagnia Nuovo Spazio Teatro, per la regia di Simonetta Del Cittadino, alla sua decima prova con il grande drammaturgo. La Compagnia vuole dedicare lo spettacolo a Luigi Carletti, che lo diresse nel 1980. Saranno in scena Edoardo Ripoli, Gaia Bastianon, Gabriella Pacinotti, Tiziana Foresti, Simone Catalucci, Sandro Andreini, Giuliana Vivo ed Elena Bellandi. Scenografia originale di Emidio Bosco, musiche di Carlo Bosco, luci e fonica di Silvio Bassi, costumi Capricci Livorno. Collaborazione tecnica di Antonietta Nieri e Deborah Pellini. Per prenotazioni e informazioni è possibile chiamare il numero 334 5971913, dalle 10 alle 13, oppure recarsi direttamente in teatro un’ora prima dello spettacolo.

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