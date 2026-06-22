Il Centro Donna lancia il concorso video per Effetto Venezia 2026

Il tema è “Futuro prossimo. Visioni al femminile sulle nuove generazioni”. Per partecipare c'è tempo fino al 12 luglio. una rappresentante del Comune di Livorno e da una videomaker professionista selezionerà i 20 video finalisti, che saranno presentati al pubblico durante la prima serata di Effetto Venezia 2026, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30, presso il Centro Donna, alla presenza della vicesindaca Libera Camici

di Giacomo Niccolini

Uno sguardo sul domani, raccontato attraverso la creatività, la sensibilità e il talento delle donne. È questo lo spirito di “Futuro prossimo. Visioni al femminile sulle nuove generazioni”, il concorso video promosso dal Centro Donna del Comune di Livorno, nell’ambito di Effetto Venezia 2026, la più attesa manifestazione estiva della città, in programma dal 29 luglio al 2 agosto.

L’iniziativa nasce dalla volontà delle associazioni che fanno parte del Centro Donna di aprire una riflessione collettiva sulle nuove generazioni: sui loro sogni, sulle sfide che affrontano e sulle trasformazioni che attraversano la società contemporanea. Un invito a osservare il presente e a immaginare il futuro attraverso il linguaggio immediato, creativo e coinvolgente del video.

Tema del concorso

Il concorso invita a raccontare il mondo delle nuove generazioni attraverso il linguaggio audiovisivo: aspirazioni, relazioni, cambiamenti, difficoltà e opportunità che caratterizzano il presente e contribuiscono a delineare il futuro.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le donne, senza limiti di età: professioniste, studentesse, videomaker, creative o semplici appassionate.

Ogni partecipante potrà presentare un video in Full HD, della durata massima di due minuti, lasciando spazio alla propria creatività e al proprio punto di vista sul tema proposto.

I lavori dovranno essere inviati entro il 12 luglio 2026, insieme alla scheda di iscrizione compilata e firmata, tramite la piattaforma Swiss Transfer all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’e-mail dovrà avere come oggetto: “Partecipazione concorso video “Futuro prossimo. Visioni al femminile sulle nuove generazioni”

Selezione e premiazione

Una giuria composta da rappresentanti delle associazioni del Centro Donna, da una rappresentante del Comune di Livorno e da una videomaker professionista selezionerà i 20 video finalisti, che saranno presentati al pubblico durante la prima serata di Effetto Venezia 2026, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30, presso il Centro Donna, alla presenza della Vicesindaca Libera Camici.

Alle autrici classificate ai primi tre posti saranno assegnati premi offerti dal Centro Donna, consistenti in ingressi gratuiti al Cinema La Gran Guardia.

Il Centro Donna sarà protagonista di Effetto Venezia 2026 con un ricco calendario di iniziative dedicate alla cultura, alla creatività, ai diritti e alla partecipazione femminile. Gli appuntamenti in programma saranno presentati e divulgati nelle prossime settimane attraverso i canali istituzionali e di comunicazione dell’evento. Il Centro Donna invita tutte le donne a partecipare a questa occasione di espressione e condivisione, contribuendo con il proprio sguardo alla costruzione di un racconto corale sul futuro che ci attende. Perché ogni storia, ogni immagine e ogni idea possono diventare un tassello prezioso per comprendere le nuove generazioni e immaginare insieme il domani.

In allegato cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo il regolamento e la scheda di partecipazione al concorso.

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