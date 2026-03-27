Il Cinema della maturità. Lunedì 30 ai 4 Mori il film “Tutti a casa”

Introduce Lorenzo Roggio (Firenze, 2000). Appassionato di cinema fin dall'infanzia dei film di Charlie Chaplin, Roggio nel 2025 si è laureato in Storia del cinema con una tesi sull'Avventura di Michelangelo Antonioni

Lunedì 30 marzo, alle 21.30 al Cinema 4 Mori, via Pietro Tacca, 16, per la rassegna Il Cinema della Maturità – Il Secolo breve, progetto rivolto alle allieve e agli allievi delle scuole superiori della Provincia di Livorno sarà proiettato il film di Luigi Comencini Tutti a Casa (1960). Introduce Lorenzo Roggio (Firenze, 2000). Appassionato di cinema fin dall’infanzia dei film di Charlie Chaplin, Roggio nel 2025 si è laureato in Storia del cinema con una tesi sull’Avventura di Michelangelo Antonioni.

Il prezzo del biglietto per chi frequenta le scuole della provincia di Livorno è di 3 euro (studenti e insegnanti); per gli altri adulti (la rassegna è aperta anche a tutta la cittadinanza) è di 5 euro. Sarà offerto anche un aperitivo di benvenuto, dalle ore 20.45. Introduzione al film alle ore 21.20.

Il Film – Regia di Luigi Comencini, con Alberto Sordi, Eduardo De Filippo, Serge Reggiani, Nino Castelnuovo. Considerato tra i capolavori di Comencini e uno dei più importanti e rappresentativi film del cinema italiano, si aggiudicò il premio della giuria al Festival di Mosca e due David di Donatello, assegnati ad Alberto Sordi e al produttore Dino De Laurentiis. Tutti a casa è stato in seguito inserito, come opera simbolica, nella lista dei 100 film italiani da salvare.

Nel settembre del 1943, un tenentino burbanzoso (interpretato da Alberto Sordi) viene sorpreso dall’armistizio. La sua compagnia si squaglia e il poveraccio, con pochi soldati, cerca disperatamente di tornare a casa, nell’Agro pontino. Il gruppo ha diverse peripezie e, quando finalmente la meta è raggiunta, l’ufficiale e l’unico soldato rimastogli sono arruolati a forza nella Todt. I nazisti uccidono anche l’ultimo militare (Serge Reggiani) e il tenente capisce che bisogna riprendere le armi. Parteciperà alle quattro giornate di Napoli.

Luigi Comencini (Salò 1916 – Roma 2007) è stato un regista, sceneggiatore, critico cinematografico. Ha diretto i maggiori attori italiani, fra cui Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida in Pane, amore e fantasia, film con il quale ha lanciato la commedia all’italiana, di cui è stato uno dei massimi esponenti.

Il Cinema della Maturità, ideato da Massimo Ghirlanda, docente e storico del cinema, e Chiara Tognolotti che insegna Storia del cinema italiano presso l’Università degli Studi di Pisa, è realizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, il Centro Studi Commedia all’italiana, con il contributo di Castagneto Banca 1910. Il coordinamento didattico è stato affidato al ricercatore Davide Tovani.

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