Il fascino dell’architettura ipogea, conferenza a Palazzo Granducale

Il fascino misterioso e discreto delle architetture ipogee è il titolo della conferenza in programma giovedì 12 febbraio, alle 16.30, a Palazzo Granducale. A parlare delle caratteristiche delle costruzioni sotterranee e della concezione alternativa di vivere lo spazio, sarà l’architetto Vincenzo Greco. L’iniziativa è promossa da Fidapa BPW sez. Livorno e dall’associazione Il Centro, con il patrocinio della Provincia.

