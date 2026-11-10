Il Giardino Filosofico: al centro il ruolo del maestro nella società occidentale

Lunedì 16 novembre alle 21.15 un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri condotto dal professor Lamberto Giannini. Dalle scuole filosofiche ai grandi maestri del pensiero, una serata aperta a tutti, appassionati e non

Il ruolo del maestro nella filosofia e nella società occidentale, il rapporto tra chi insegna e chi apprende, le figure che hanno segnato la storia del pensiero e quelle che hanno ispirato intere generazioni. Saranno questi i temi al centro del nuovo appuntamento con Il Giardino filosofico, in programma lunedì 16 novembre, alle 21.15, all’ex Cinema Aurora.

L’incontro partirà dalla distinzione tra scuole filosofiche orizzontali e verticali, per attraversare alcune delle figure più significative della tradizione filosofica. Si parlerà della dimensione religiosa di Pitagora, del ruolo di Parmenide nella formazione di Platone e del mito di Pigmalione. Spazio anche alla figura imponente e ingombrante di Socrate, messa in discussione da Nietzsche, fino ad arrivare ai riferimenti ideali dei grandi movimenti giovanili: Marcuse per il Sessantotto e Sartre per il movimento del 1977.

A condurre il Giardino sarà, come sempre, Lamberto Giannini, professore di storia e filosofia e regista. Gli incontri sono rivolti a tutti, sia agli appassionati della materia sia a chi si avvicina alla filosofia senza particolari conoscenze, con l’obiettivo di stimolare curiosità, riflessioni e domande. In una fase storica in cui sembra essersi risvegliato l’interesse per i meccanismi e le modalità del pensiero umano, il Giardino vuole continuare a essere uno spazio di confronto aperto.

Il progetto, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è profondamente legato alla sua figura. La sua scomparsa ha rappresentato una perdita culturale per la città e il Giardino continua a essere anche un modo per mantenerne vivo il pensiero e l’impegno.

Una delle forze dell’iniziativa è stata fin dall’inizio la capacità di coinvolgere tantissimi giovani, creando un circolo di partecipazione e confronto e favorendo l’interazione tra generazioni diverse. La filosofia diventa così uno strumento per interrogarsi su se stessi, sulle relazioni e sui meccanismi che regolano la società.

Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 243 6053. Il messaggio avrà valore di prenotazione.

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