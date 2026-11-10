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Il Giardino Filosofico: al centro il ruolo del maestro nella società occidentale

Martedì 10 Novembre 2026 — 09:04

Lunedì 16 novembre alle 21.15 un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri condotto dal professor Lamberto Giannini. Dalle scuole filosofiche ai grandi maestri del pensiero, una serata aperta a tutti, appassionati e non

Il ruolo del maestro nella filosofia e nella società occidentale, il rapporto tra chi insegna e chi apprende, le figure che hanno segnato la storia del pensiero e quelle che hanno ispirato intere generazioni. Saranno questi i temi al centro del nuovo appuntamento con Il Giardino filosofico, in programma lunedì 16 novembre, alle 21.15, all’ex Cinema Aurora.

L’incontro partirà dalla distinzione tra scuole filosofiche orizzontali e verticali, per attraversare alcune delle figure più significative della tradizione filosofica. Si parlerà della dimensione religiosa di Pitagora, del ruolo di Parmenide nella formazione di Platone e del mito di Pigmalione. Spazio anche alla figura imponente e ingombrante di Socrate, messa in discussione da Nietzsche, fino ad arrivare ai riferimenti ideali dei grandi movimenti giovanili: Marcuse per il Sessantotto e Sartre per il movimento del 1977.

A condurre il Giardino sarà, come sempre, Lamberto Giannini, professore di storia e filosofia e regista. Gli incontri sono rivolti a tutti, sia agli appassionati della materia sia a chi si avvicina alla filosofia senza particolari conoscenze, con l’obiettivo di stimolare curiosità, riflessioni e domande. In una fase storica in cui sembra essersi risvegliato l’interesse per i meccanismi e le modalità del pensiero umano, il Giardino vuole continuare a essere uno spazio di confronto aperto.

Il progetto, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è profondamente legato alla sua figura. La sua scomparsa ha rappresentato una perdita culturale per la città e il Giardino continua a essere anche un modo per mantenerne vivo il pensiero e l’impegno.

Una delle forze dell’iniziativa è stata fin dall’inizio la capacità di coinvolgere tantissimi giovani, creando un circolo di partecipazione e confronto e favorendo l’interazione tra generazioni diverse. La filosofia diventa così uno strumento per interrogarsi su se stessi, sulle relazioni e sui meccanismi che regolano la società.

Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 243 6053. Il messaggio avrà valore di prenotazione.

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