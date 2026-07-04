Il Giardino Fiorito, inaugurata la mostra al Centro Diurno Alzheimer Svs al Porto

La fotogallery

L'esposizione è stata inaugurata sabato 4 luglio al Palazzo dei Portuali nell'ambito dell'Open Day del Centro Alzheimer. In mostra i lavori realizzati dagli ospiti durante un percorso artistico condiviso

Ha aperto i battenti nella mattinata di sabato 4 luglio la mostra “Il Giardino Fiorito”, allestita negli spazi del Palazzo dei Portuali di Livorno in occasione dell’Open Day del Centro Alzheimer SVS al Porto. L’iniziativa ha valorizzato il lavoro creativo svolto dagli ospiti del centro diurno, proponendo al pubblico una raccolta di opere nate da un percorso artistico condiviso e curato da Oblò Creature. L’esposizione ha rappresentato un momento di incontro tra la città e la realtà del Centro Diurno Alzheimer, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le attività che quotidianamente vengono proposte agli ospiti. Attraverso il linguaggio dell’arte, il progetto ha dato spazio all’espressione personale, ai ricordi e alle emozioni delle persone coinvolte nel laboratorio creativo. L’evento si è inserito nel percorso di sensibilizzazione promosso da SVS Pubblica Assistenza, che nelle scorse settimane aveva già inaugurato il completamento del Giardino Alzheimer Friendly davanti al Centro Diurno, uno spazio pensato per favorire percorsi di stimolazione sensoriale, motoria e cognitiva aperti non solo agli ospiti della struttura ma anche alle famiglie e alla cittadinanza.

Le dichiarazioni

Marida Bolognesi: “Abbiamo voluto inaugurare questa mostra insieme all’open day per condividere con tutta la città il lavoro di arte terapia svolto all’interno del Centro. Ringrazio gli operatori, i volontari, l’amministrazione e tutti coloro che rendono possibile questa realtà, unica in Toscana, che rappresenta un importante punto di riferimento e di sostegno per gli ospiti e le loro famiglie”.

Libera Camici: “Sono particolarmente emozionata. Iniziative come questo open day permettono di conoscere una realtà preziosa per la città e per le famiglie. Qui si vede concretamente il valore della collaborazione tra SVS, Asl, Comune, Regione e terzo settore. L’arte, inoltre, diventa uno strumento fondamentale per accompagnare le persone e valorizzarne la dignità”.

Giulia Bernini: “L’arte e la cultura possono contribuire a cambiare la percezione della malattia. La mostra è un laboratorio collettivo e multidisciplinare, in continua evoluzione, che attraverso video, collage, miniature, storytelling e altre opere racconta un percorso fatto di esperienze, ricordi e riflessioni condivise”.

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