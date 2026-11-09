Il Goldoni celebra Collodi con un Pinocchio inedito

Lo spettacolo, realizzato in occasione del bicentenario dello scrittore, unisce giovani orchestrali e professionisti della scena con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti. Appuntamento giovedì 19 novembre alle 21 con due matinée dedicate alle scuole

di Giulia Bellaveglia

Una nuova produzione del Teatro Goldoni per celebrare il bicentenario della nascita di Carlo Collodi e rendere omaggio a uno dei personaggi più amati della letteratura italiana. Parliamo di “Pinocchio”, lo spettacolo che debutterà giovedì 19 novembre alle ore 21, affiancato da due matinée riservate alle scuole. Un progetto originale che unisce musica, teatro e nuovi talenti, proponendo una rilettura “fresca” della storia del burattino più famoso del mondo. Il lavoro porta la firma di Paola Magnanini per le musiche, Salvatore Sito per il libretto, He Wenxuan per la regia, Valentino Alfredo Zangara per la direzione e Fabio Leonardi per le scenografie. Un percorso che nasce anche dalla volontà di creare occasioni concrete di crescita e collaborazione tra giovani professionisti. “Abbiamo costruito insieme un percorso di residenze musicali con giovani orchestrali – spiega il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Massimiliano Mautone -, che hanno dato vita a un’orchestra diventata poi la base di lavoro per sviluppare ‘Pinocchio’ che vediamo oggi. Mi interessa molto la rete che si è costruita, con una grande possibilità di sviluppo e di crescita per il territorio. La cultura si accresce anche attraverso le relazioni, la capacità di prendere qualcosa dagli altri, dare, scambiarsi esperienze, capacità e competenze”. “Sono molto orgoglioso di questo progetto – aggiunge il direttore artistico Emanuele Gamba -, una piccola grande produzione nata con l’intenzione di valorizzare al massimo il giovane talento che attraversa la nostra penisola, nonostante le avversità e le difficoltà che spesso accompagnano chi vuole scrivere musica, realizzare libretti, suonare e dirigere un’orchestra”. La scelta di realizzare uno spettacolo inedito è arrivata anche attraverso un bando nazionale, con cui il la realtà teatrale ha voluto individuare una nuova proposta artistica anziché attingere alle numerose produzioni già esistenti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.goldoniteatro.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©