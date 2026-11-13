Il “Gran Galà Händel” inaugura il Festival Hortus Harmonicus

rotagonisti saranno alcuni tra i più autorevoli interpreti e specialisti del repertorio barocco: sul podio Federico Maria Sardelli, specialista di riferimento internazionale nella conoscenza, studio e valorizzazione del repertorio antico, alla guida dell'Orchestra Barocca Modo Antiquo

La musica barocca sorprende, affascina, emoziona e soprattutto continua a parlare al pubblico di oggi con una forza ed una vitalità straordinarie: lo ha dimostrato il recentissimo successo di Dido and Aeneas di Henry Purcell, l’opera di fine Seicento che nei giorni scorsi ha inaugurato la stagione lirica del Teatro Goldoni, conquistando i quasi mille spettatori presenti e raccogliendo applausi calorosi e prolungati. Un risultato che conferma quanto questo straordinario patrimonio musicale sappia ancora coinvolgere ed appassionare il pubblico nel suo complesso e che si appresta ad avere a Livorno per tre settimane un Festival interamente dedicato a questo meraviglioso genere con la seconda edizione di Hortus Harmonicus, che si avvale della direzione artistica di Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci e la direzione organizzativa di Stefano Thrull.

Il concerto di apertura è in programma sabato 14 novembre, alle ore 21 al Teatro Goldoni con una serata dal titolo “Gran Galà Händel”, interamente dedicata a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, Georg Friedrich Händel, capace di coniugare nella sua opera grandiosità spettacolare, intensità teatrale e straordinaria ricchezza melodica. Protagonisti saranno alcuni tra i più autorevoli interpreti e specialisti del repertorio barocco: sul podio Federico Maria Sardelli, specialista di riferimento internazionale nella conoscenza, studio e valorizzazione del repertorio antico, alla guida dell’Orchestra Barocca Modo Antiquo, formazione specializzata tra le più affermate ed apprezzate; con loro il soprano Valeria La Grotta, interprete di spicco del repertorio barocco. “Non potrebbe esservi, per un Festival di musica barocca, apertura più fastosa e festosa della grande suite Music for the Royal Fireworks di Händel – dicono ad una voce gli organizzatori del Festival – scritta nel 1749 per celebrare la Pace di Aquisgrana che aveva posto fine alla guerra di successione austriaca. Una composizione nata per accompagnare grandiosi fuochi d’artificio londinesi, che proporremo all’ascolto con tutta la sua travolgente energia e la sua impressionante potenza orchestrale”.

Ma l’universo musicale del genio sassone è quanto mai vario ed il programma scelto per l’occasione si caratterizzerà quale un viaggio tra teatro, virtuosismo, eleganza e spettacolo: in apertura alcune delle pagine più suggestive dell’opera Alcina, il suo capolavoro scenico in cui tutto è perfettamente equilibrato e drammaturgicamente riuscito, con arie e scene che restituiranno tutta la forza drammatica e la seduzione della scrittura teatrale händeliana; da qui il concerto si aprirà alle grandi architetture sonore della Water Music, la celebre musica composta per una spettacolare parata sul Tamigi voluta da re Giorgio I nel 1717, il cui fascino conquista dal primo ascolto con la sua sonorità potente e festosa.

Il concerto è realizzato con il contributo della Regione Toscana e con il patrocinio della International Händel Society–Italia.

Biglietti: posto unico numerato € 20, ridotto under 35 € 10, in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nel giorno di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita online ticketone.it. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

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