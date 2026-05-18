Il Gruppo d’Archi del Conservatorio Mascagni in concerto

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 21.00, l’ensemble diretto da Chiara Morandi eseguirà un programma che spazierà da Arensky a Šostakovič

Nuovo appuntamento musicale al Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni con il concerto del Gruppo d’Archi diretto dal M° Chiara Morandi, in programma giovedì 21 maggio 2026 alle ore 21.00 all’Auditorium “Cesare Chiti”. La serata proporrà un percorso musicale tra Otto e Novecento attraverso alcune delle più significative pagine dedicate all’ensemble d’archi, mettendo al centro il lavoro degli studenti del Conservatorio affiancati da docenti dell’Istituto. Il programma si aprirà con le Variazioni su un tema di Tchaikovsky di Anton Arensky, omaggio cameristico al grande compositore russo, per proseguire con la intensa Chamber Symphony op. 110a di Dmitrij Šostakovič, tratta dal celebre Ottavo Quartetto e dedicata “alle vittime della Seconda Guerra Mondiale”. Nella seconda parte del concerto spazio invece alla celebre Serenata per archi op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, una delle composizioni più amate del repertorio per orchestra d’archi. Sul palco si esibiranno gli studenti del Gruppo d’Archi del Conservatorio insieme ai docenti Gloria Merani, Monica Socci, Lorenzo Corti e Marius Cojocariu. L’iniziativa, a ingresso libero, rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il lavoro artistico e formativo svolto all’interno del Conservatorio Mascagni, attraverso esperienze concertistiche che mettono gli allievi a confronto diretto con il grande repertorio e con la pratica musicale d’insieme.

Concerto del Gruppo d’Archi del Conservatorio Mascagni

Giovedì 21 maggio 2026 – ore 21.00

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti

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