Il livornese Ayle, in gara ad Amici, lancia il suo nuovo singolo “Il tuo nome”

Elia Faggella, in arte Ayle, il cantautore livornese in gara al talent show Amici, è fuori con il suo nuovo singolo “Il tuo nome” dalla mezzanotte di questo 5 marzo disponibile su ogni piattaforma.

Il pezzo scritto dallo stesso Elia, cantautore di razza, prodotto da B-Croma, si preannuncia una hit di successo grazie al bel testo che come sempre il giovanissimo artista, 20 anni in questo 2024, ha saputo scrivere e alla melodia accattivante e avvolgente che ti travolge subito dal primo ascolto.

Un cavallo di razza della musica italiana dunque che sta cercando di farsi apprezzare nel talent televisivo, ormai alle ultime battute, molto amato dai giovani e non solo. Dopo la vittoria della colligiana Eleonora Riso a Masterchef dunque, in un altro campo, un altro livornese sta cercando di farsi strada proprio grazie al trampolino di lancio della tv.

Ayle ha tutte le carte in regola per far bene sia ad Amici che nel palcoscenico della vita reale.

Clicca qui per scaricare e riprodurre il brano in ogni piattaforma disponibile.

Qua sotto il brano uscito alla mezzanotte su Youtube

https://youtu.be/B_oUSQrkmLg?si=Sp7yalogL-DTXowd

