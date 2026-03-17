Il Martedì di Guglie torna con “La casa sugli alberi” di Vanessa Turinelli

Torna, il 24 marzo alle 18,30, Il Martedì di Guglie, la rassegna mensile curata dallo scrittore Marco Corbi che si svolge nel noto ristorante a Porta a Mare

Torna, il 24 marzo alle 18,30, Il Martedì di Guglie, la rassegna mensile curata dallo scrittore Marco Corbi che si svolge nel noto ristorante a Porta a Mare.

Stavolta al centro dell’incontro ci sarà il romanzo di Vanessa Turinelli La casa sugli alberi uscito recentemente per A.l.A libri, un romanzo – come commenta l’autrice – “dei sentimenti dove amicizia e amore viaggiano sincrone lungo lo stesso binario”.

Vanessa Turinelli è patologo clinico veterinario, e lavora da diversi anni in un laboratorio internazionale. Da sempre appassionata di lettura e scrittura, ha una predilezione per la drammaturgia. Ha infatti scritto e messo in scena alcuni spettacoli; ultimo La danza di Dafne presentato al Teatro Goldoni lo scorso novembre.

La casa sugli alberi è il suo settimo romanzo.

Ad accompagnare Vanessa e gli ospiti tra le pieghe del nuovo libro ci sarà la giornalista Carla Bardelli (già corrispondente dalla Francia per – tra le altre – Vanity Fair e Panorama) che la intervisterà.

A seguire, per chi desidera fermarsi, la serata proseguirà a cena.

Per info e prenotazioni:

📞 05861860884

📍Via Primo Levi, 29 – Livorno (Italy)

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