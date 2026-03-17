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Il Martedì di Guglie torna con “La casa sugli alberi” di Vanessa Turinelli

Martedì 17 Marzo 2026 — 16:00

Torna, il 24 marzo alle 18,30, Il Martedì di Guglie, la rassegna mensile curata dallo scrittore Marco Corbi che si svolge nel noto ristorante a Porta a Mare

Torna, il 24 marzo alle 18,30, Il Martedì di Guglie, la rassegna mensile curata dallo scrittore Marco Corbi che si svolge nel noto ristorante a Porta a Mare.

Stavolta al centro dell’incontro ci sarà il romanzo di Vanessa Turinelli La casa sugli alberi uscito recentemente per A.l.A libri, un romanzo – come commenta l’autrice – “dei sentimenti dove amicizia e amore viaggiano sincrone lungo lo stesso binario”.

Vanessa Turinelli è patologo clinico veterinario, e lavora da diversi anni in un laboratorio internazionale. Da sempre appassionata di lettura e scrittura, ha una predilezione per la drammaturgia. Ha infatti scritto e messo in scena alcuni spettacoli; ultimo La danza di Dafne presentato al Teatro Goldoni lo scorso novembre.

La casa sugli alberi è il suo settimo romanzo.

Ad accompagnare Vanessa e gli ospiti tra le pieghe del nuovo libro ci sarà la giornalista Carla Bardelli (già corrispondente dalla Francia per – tra le altre – Vanity Fair e Panorama) che la intervisterà.

A seguire, per chi desidera fermarsi, la serata proseguirà a cena.

Per info e prenotazioni:

📞 05861860884

📍Via Primo Levi, 29 – Livorno (Italy)

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