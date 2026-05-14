Il Museo della Città di Livorno aderisce ad Amico Museo 2026

Visite guidate, laboratori, incontri pubblici e attività per famiglie si articolano in un calendario che mette al centro Livorno come organismo stratificato, fatto di tracce, trasformazioni e linguaggi diversi, da leggere dentro e fuori le sale espositive

Il Museo della Città di Livorno partecipa all’edizione 2026 di Amico Museo. Aria di primavera nei musei toscani, promossa dalla Regione Toscana, con un programma di iniziative che attraversa i mesi di maggio e giugno, costruito attorno all’idea di museo come spazio vivo, luogo di relazione e strumento per comprendere la città.

Visite guidate, laboratori, incontri pubblici e attività per famiglie si articolano in un calendario che mette al centro Livorno come organismo stratificato, fatto di tracce, trasformazioni e linguaggi diversi, da leggere dentro e fuori le sale espositive.

Il programma prende avvio domenica 17 maggio alle ore 17.00 con La città antica: luoghi, tracce e memorie, un percorso che restituisce profondità storica agli spazi urbani, per proseguire sabato 23 maggio con l’apertura straordinaria della Notte dei Musei fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00) occasione per abitare il museo in una dimensione serale e condivisa, con una visita guidata con letture in musica alle ore 19.30.

Nei giorni successivi, le attività si estendono dal museo alla città (domenica 24 maggio ore 10.30 Dal museo alle strade: leggere la città), fino ai laboratori dedicati ai più piccoli (sabato 30 maggio ore 17.00 Piccoli esploratori al Museo), pensati come prime esperienze di conoscenza attiva.

Nel mese di giugno il programma si apre a una dimensione ancora più partecipativa e contemporanea: dalla costruzione di narrazioni personali (domenica 7 giugno ore 10.30 La mia città in una scatola) alla riflessione sui linguaggi artistici attuali (sabato 13 giugno ore 17.00 La città contemporanea: arte, spazio pubblico e nuovi linguaggi), fino alle attività legate al disegno, al gioco e all’esplorazione (domenica 14 giugno ore 10.30 Disegnare la città al Museo e domenica 21 giugno ore 10.30 Caccia alla città nascosta).

Chiude il calendario sabato 27 giugno ore 18.00 Tra memoria e contemporaneo, che restituisce il senso complessivo del progetto: tenere insieme storia e presente, esperienza individuale e dimensione collettiva.

Tutte le iniziative si inseriscono in una visione del museo come presidio culturale aperto, capace di attivare pratiche di partecipazione e di costruire nuove forme di accesso al patrimonio.

L’ingresso al museo è gratuito in occasione degli eventi, mentre le attività prevedono un contributo contenuto, a conferma della volontà di mantenere un’offerta accessibile e inclusiva.

La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno e promossa dalla Cooperativa Itinera, in collaborazione con Coop Agave e Coop Culture.

Informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno – Polo Culturale Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©