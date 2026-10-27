Il Piccolo Teatro ripropone “Il nuovo appartamento” di Beppe Ranucci

Il Piccolo Teatro Città di Livorno porterà nuovamente in scena Il nuovo appartamento, brillante commedia noir in due atti di Beppe Ranucci, autore, regista e figura storica del teatro livornese. Per info: 345.1570462 oppure www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com

Il Piccolo Teatro Città di Livorno porterà nuovamente in scena Il nuovo appartamento, brillante commedia noir in due atti di Beppe Ranucci, autore, regista e figura storica del teatro livornese. Lo spettacolo torna al pubblico a dieci anni dal suo debutto, avvenuto con la stessa compagnia, celebrando così un significativo anniversario che testimonia il legame profondo tra l’opera e il percorso artistico del Piccolo Teatro Città di Livorno.

La ripresa rappresenta anche un omaggio alla lunga e feconda collaborazione tra Ranucci e la compagnia livornese.

«È con il Piccolo Teatro che è volata via la mia gioventù e che ho imparato ad amare il teatro senza poi tradirlo più», ricorda l’autore, che nel corso della sua carriera ha firmato oltre venti regie spaziando da La cantatrice calva e Le sedie di Ionesco fino a Trappola per topi, Cavalleria Rusticana, Guglielmo Ratcliff e allo stesso Il nuovo appartamento. Oggi Ranucci continua a seguire con partecipazione l’attività del Piccolo Teatro, completamente rinnovato, riconoscendone il valore nel promuovere con qualità professionale l’amore per il palcoscenico e la cultura teatrale.

Il nuovo appartamento è una commedia degli equivoci che combina sapientemente comicità, suspense e grottesco, con evidenti richiami al metateatro di matrice pirandelliana. L’intera vicenda si svolge all’interno di un loft appena occupato dai nuovi inquilini, ancora ingombro di scatoloni e oggetti del trasloco, trasformando una situazione apparentemente ordinaria in un vortice di eventi assurdi e imprevedibili. Protagonista della vicenda è Ruggero Cambi, attore alle prese con le prove del Don Giovanni di Molière, ruolo destinato a rappresentare la possibile svolta della sua carriera. A condividere il nuovo appartamento è l’inseparabile amico Enrico, rappresentante di una bizzarra linea di scarpe unisex decorate a fiori. Ben presto i due vengono travolti da una serie di episodi sempre più inquietanti e surreali: vicini stravaganti, presunti omicidi, misteriose sparizioni, pacchi anonimi e continui colpi di scena alimentano una crescente paranoia che li conduce fino a una rocambolesca fuga. Solo il finale svelerà la sorprendente verità nascosta dietro l’intera vicenda, in un perfetto intreccio di comicità e suspense.

L’idea dell’opera nacque da una circostanza del tutto casuale. Durante un viaggio in treno verso Roma, Ranucci ascoltò la lunga conversazione tra due passeggeri che parlavano di traslochi e problematiche condominiali. Da quel racconto reale, arricchito dall’invenzione teatrale e orientato verso il registro comico e grottesco, prese forma la commedia che oggi torna sulle scene. Secondo l’autore, la scelta di riproporla a distanza di dieci anni è particolarmente felice, poiché il tema dell’abitare e della ricerca di una casa resta estremamente attuale, soprattutto per le giovani generazioni che si confrontano con le difficoltà del mercato immobiliare nelle grandi città. Attraverso dialoghi brillanti e una costruzione drammaturgica ricca di trovate, Il nuovo appartamento offre non soltanto un’occasione di divertimento, ma anche una riflessione ironica sulle paure collettive, sulle apparenze e sulle debolezze umane. La sua riproposizione si inserisce pienamente nella missione culturale del Piccolo Teatro Città di Livorno, impegnato da decenni nella diffusione della pratica teatrale come esperienza artistica, educativa e sociale.

Il messaggio che Beppe Ranucci affida alle nuove generazioni di attori e appassionati sintetizza efficacemente il valore di questa esperienza, che vede alla regia Leonardo Barinci e Nara Biagiotti: «Continuate a fare con serietà, impegno e amore tutte le attività che sono nel vostro programma. Il teatro non si fa. Si vive». Una dichiarazione che accompagna il ritorno sulle scene di una commedia capace, ancora oggi, di divertire, sorprendere e ricordare al pubblico la straordinaria forza evocativa del teatro.

Per informazioni sull’Associazione e sui progetti artistici contattare la Segreteria dell’Associazione al numero 345.1570462 o consultare il sito internet: www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.

Condividi:

Riproduzione riservata ©