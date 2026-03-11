Il Sabato del Mascagni: in scena il Duo Agostini–Persichini, tra Brahms e Chopin

Prosegue la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.



Il decimo appuntamento è in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Protagonista del concerto sarà il Duo Agostini–Persichini, formato dal violoncellista Giovanni Agostini e dal pianista Nico Persichini, che proporranno un programma dedicato a due grandi protagonisti del Romanticismo musicale: Johannes Brahms e Frédéric Chopin.

Il dialogo tra violoncello e pianoforte darà vita a un percorso musicale di grande intensità espressiva, nel quale la profondità lirica della scrittura brahmsiana si affianca alla raffinatezza melodica e alla tensione poetica della musica di Chopin. Il concerto offrirà così al pubblico un momento di ascolto cameristico capace di esaltare il rapporto tra i due strumenti.

Inserito all’interno della stagione che dal 10 gennaio al 18 aprile anima l’Auditorium del Conservatorio con una serie di concerti dedicati ai giovani talenti e alla musica da camera, “Il Sabato del Mascagni” continua a rappresentare uno degli appuntamenti più significativi della stagione musicale livornese.

Un’occasione per la città di incontrare da vicino i giovani interpreti del Conservatorio e condividere l’esperienza della musica dal vivo in uno spazio aperto alla comunità.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro

Sabato 14 marzo, ore 16.30

Ingresso libero – Info: www.consli.it

Note biografiche

GIOVANNI AGOSTINI

Inizia lo studio della musica nei corsi propedeutici del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. Ha studiato con il M° Lucio Labella Danzi, docente al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. È membro del Florence Cello Ensemble diretto dal M° Labella Danzi, con il quale ha tenuto concerti in diverse città italiane. Attualmente studia col M° Luca Provenzani presso il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno parallelamente agli studi universitari.

NICO PERSICHINI

Nasce a Cecina nel 2002. Fin dalla tenera età mostra un talento naturale per la musica. Ha iniziato lo studio della batteria all’età di 5 anni, ma la sua vera vocazione si è rivelata nel pianoforte, strumento con cui ha continuato la sua formazione al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. Dopo aver conseguito nel 2024 il diploma in pianoforte con il massimo dei voti e la lode, ha deciso di intraprendere il biennio specialistico di IIº livello sotto la guida del M° Giovanni Nesi. Grazie a quest’ultimo, ha l’opportunità di esibirsi in numerosi contesti di rilievo in Italia. Nel 2025 Nico Persichini vince il Iº premio alla XV edizione del concorso internazionale Premio Crescendo di Firenze. Ha arricchito la sua formazione frequentando masterclass con musicisti di fama internazionale come Louis Lortie, Irene Veneziano, Giuseppe Andaloro, Jin Ju, Salvatore Barbatano, Marco Sollini, Carlo Balzaretti, Alessandro Marangoni, Fabio Menchetti, Pasquale Iannone e Michael Wessel.