Il servizio di prestito bibliotecario arriva al Mercato

Da sabato 12 settembre prenderà il via l’attività di prestito di libri al punto Cultura a Peso, nella Sala delle Gabbrigiane al Mercato Centrale. Il presidio sarà attivo ogni sabato, fino al 7 novembre, con orario 9-12

La lettura si fa sempre più vicina ai cittadini. Da sabato 12 settembre prenderà il via l’attività di prestito di libri al punto Cultura a Peso, nella Sala delle Gabbrigiane al Mercato Centrale. Il presidio, che rientra nelle azioni previste dal progetto Livorno Città che legge, finanziato da Regione Toscana e Comune di Livorno, sarà attivo ogni sabato, fino al 7 novembre, con orario 9-12.

Prorogato, inoltre, fino al 18 settembre compreso, il progetto denominato Biblioteca al Mare, servizio estivo promosso dalla Biblioteca Labronica del Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, nato per avvicinare cittadini e visitatori al piacere della lettura direttamente sulla costa cittadina. Il servizio continuerà ad essere presente il martedì e il venerdì, dalle ore 11.00 alle 16.00, nell’area antistante alla biglietteria dello stabilimento balneare Onde del Tirreno, trasformata per l’occasione in uno spazio dedicato ai libri e alla condivisione culturale.

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