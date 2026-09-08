Il Vertigo scalda i motori con la scuola di arti sceniche “Enzina Conte”

Da 32 anni Vertigo è sinonimo di corsi di teatro e compagnia stabile. La compagnia molto operosa e versatile presenterà a breve la stagione teatrale 2026/27

Da 32 anni Vertigo è sinonimo di corsi di teatro e compagnia stabile. La compagnia molto operosa e versatile presenterà a breve la stagione teatrale 2026/27. Per quanto riguarda la scuola di arti sceniche Enzina Conte diretta da Marco Conte conferma i corsi storici di teatro differenziati per fasce di età e per orari ed insegnanti. Con la novità sul corso Propedeutica Piccoli (dai 6 anni agli 11) che da quest’anno avrà una nuova veste, grazie alla competenza della dott.ssa Francesca Malara che curerà il percorso con un programma innovativo pensato per i più piccoli in modo che si innamorino del teatro in modo divertente, giocoso ma allo stesso tempo molto professionale. Francesca Malara sarà assistita dall’attrice diplomata Gigliola Garzelli. Lezione aperta il 24 settembre alle 17,00 , sconti e promozioni a chi partecipa, contattare la segreteria [email protected]

Si conferma il corso Bambini (9 – 11) adolescenti (12 – 15) curati da Alessio Pianigiani.

I corsi triennali adulti (età dai 16 in poi) : un percorso affascinante per la conoscenza di sé stesso e dell’artista che è in voi.

Corso Over dai 60 anni in poi che si svolge la mattina.

Il corso estivo Summer camp da fine giugno a 13 agosto. Diretto da Alessio Pianigiani, per ragazzi e adulti.

Confermati i corsi di cinema: Sceneggiatura e recitazione che si avvale di un workshop di doppiaggio con Il doppiatore, attore, cantante Paolo Bianca il quale condurrà l’ormai affermato e richiestissimo Corso di doppiaggio annuale livello base e avanzato: un corso di doppiaggio che prevede oltre ad una parte di approfondimento dello studio della dizione e della recitazione, molte ore di lavoro al leggìo doppiando documentari, films, cartoni animati. La presentazione del corso sarà il 17 settembre dalle ore 20,00 con una lezione gratuita, ma ci sono già più di 25 persone prenotate, per cui è stata aperta la lista d’attesa. Ci sarà anche un evento finale molto interessante ed innovativo.

Per i corsi di cinema Si sta organizzando una stretta collaborazione con la neonata scuola di trucco cinematografico di Dalia Colli (premio Oscar) i cui dettagli sono attualmente top secret.

In gestazione anche una serie di Master con attori provenienti da Accademie nazionali, che vantano curriculum di alto spessore professionale. Sono Master class dedicati ad attori diplomati o con esperienze di palcoscenico o di set cinematografici.

Il primo Master sull’argomento: uso della voce sarà condotto da Chiara Claudi, attrice diplomata al Piccolo di Milano il 12 e 13 settembre (ultimi due posti disponibili)

Per tutti i corsi, fatta eccezione per le Master Class, è possibile effettuare lezioni di prova.

I nostri programmi sono stati creati da Enzina Conte, diplomata alla Silvio D’Amico di Roma, – dice Marco Conte – Tra gli insegnanti della nostra scuola, fondata da me e l’indimenticabile Enzina Conte , ci sono soprattutto attori che hanno, oltre ad una formazione culturale eccellente, anche esperienze professionali in teatro, cinema o fiction televisive a livello nazionale. Nell’insegnamento non ci si può improvvisare, ecco perché pretendo che i nostri insegnanti abbiano un curriculum artistico di tutto rispetto. I CV dei nostri insegnanti si possono visionare sul nostro sito www.teatrovertigo.it.

Da segnalare che le produzioni cinematografiche ci richiedono spesso attori per i provini di films e fiction molto spesso abbiamo fornito attori a produzioni di livello internazionale. Di recente per la fiction con Vanessa Incontrada sono stati scelti molti dei nostri allievi ed attori. Abbiamo l’onore di confermare anche la stretta collaborazione con Anna Maria Cianciulli della film Academy di New York, sul metodo Sandorf Meisner che sta preparando un workshop per la prossima primavera.

Ai nostri corsi si accede senza provino perché riteniamo di essere in grado di insegnare senza bisogno che l’allievo dimostri già di essere bravo.

Per info ed iscrizioni Teatro Vertigo via del Pallone 2 per tutto il mese di settembre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.

Gli insegnanti:

Corso Piccoli : dott.ssa Francesca Malara assistente Gigliola Garzelli

Corso Bambini: Alessio Pianigiani

Corso Teenager: Alessio Pianigini

Corso Adulti Primo anno: Marco Conte, Alessio Pianigiani

Corso Adulti Secondo anno: Marco Conte, Paola Pasqui, Alessio Pianigiani (clownerie)

Corso Adulti Terzo Anno: Sergio Giovannini, Barbara Mugnai

Corso Summer Camp: Alessio Pianigiani

Corso Over: Marco Conte

Corso Doppiaggio: Paolo Bianca

Corso recitazione cinema: Marco Conte assistete Leonardo Demi

Corso Sceneggiatura: Sergio Consani

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