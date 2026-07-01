“Incanti sotto le stelle” con La Corte dei Miracoli

Lo sapevate che La Corte dei Miracoli è il club più premiato al mondo nel campo della magia nell’annata 2025/26? Basterebbe questo per invitare a non perdersi l’appuntamento di venerdì 3 luglio a Villa Trossi Uberti, in via Ravizza a Livorno, con “Incanti sotto le stelle”,

Lo sapevate che La Corte dei Miracoli è il club più premiato al mondo nel campo della magia nell’annata 2025/26? Basterebbe questo per invitare a non perdersi l’appuntamento di venerdì 3 luglio a Villa Trossi Uberti, in via Ravizza a Livorno, con “Incanti sotto le stelle”, lo spettacolo dedicato al grande illusionismo presentato da Estate a Villa Trossi, festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli, nonché giunto alla sua dodicesima edizione.

La Corte dei Miracoli è una realtà tutta livornese, un teatro stabile dedicato alla magia fondato nel 1993. Punto di riferimento a livello nazionale e non solo, viene da un anno costellato di grandi successi: tre titoli europei e tre titoli mondiali sono finiti nel palmares della House of Magic labronica, che nello specifico ha portato a casa i titoli di Campioni del mondo di cartomagia, di grandi illusioni e di invenzioni. Gli ultimi campionati del mondo si sono svolti a Torino; questo amplifica la soddisfazione circa i traguardi ottenuti da una scuola ormai di punta a livello nazionale, tanto da prestare molti artisti all’Ita Team, cioè la Nazionale italiana dei maghi. Ma non solo, da quest’anno La Corte dei Miracoli è diventata anche club membro della Fism, ossia l’associazione di riferimento assoluto per l’illusionismo mondiale.

Sono tutti elementi che danno prestigio a questa realtà che Estate a Villa Trossi torna anche quest’anno a ospitare con piacere. Ma attenzione: ogni anno il cast de La Corte dei Miracoli propone un repertorio completamente diverso e allora anche quest’anno ci sono novità e sorprese tutte da scoprire. Quella di venerdì 3 luglio sarà una serata adatta a tutte le età, dai grandi a piccini, che vedrà i maghi esibirsi in numeri di mentalismo, intenti a convincere il pubblico nell’illusione di compiere azioni impossibili, come ad esempio far sparire oggetti, leggere la mente o sfidare le leggi della fisica. Per ottenere questi risultati non useranno certo poteri sovrannaturali, ma combineranno abilità manuale, psicologia, recitazione e principi scientifici. Chiara Prosperini presenterà lo show, per la regia di Luciano Donzella e Giorgio Gronchi, questi gli otto prestigiatori in scena: Jenny (magia orientale), Federico Pieri (fantasista magico), Mago Manuel (magia generale), Riccardo Balena (magia brillante), Giovanni Giorgi (manipolazione), Marco Brondi (mentalismo), Dottor Faust (magia generale), Andrea Mancusi (performance di stand up comedy magica).

Stavolta c’è in serbo uno spettacolo brillante e all’insegna del divertimento, con tante specialità della magia proposte assieme a numeri esilaranti. Dal suo quartier generale in via Cestoni a Livorno, La Corte dei Miracoli esce all’aperto e abbraccia la bella stagione portando a Villa Trossi l’unico spettacolo da essa proposto insieme per tutta l’estate 2026. Sarà quindi un’esclusiva, motivo in più per non mancare.

Villa Trossi Uberti – Livorno

3 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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