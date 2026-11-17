Incontri con il Cinema Buddhista

Dieci film tra lungometraggi, mediometraggi, documentari e opere di finzione, provenienti da differenti contesti geografici e culturali, compongono un programma che invita a riflettere sul rapporto tra l'essere umano e la natura

Dal 18 al 20 novembre 2026 Livorno ospita la quinta edizione di Incontri con il Cinema Buddhista, la rassegna cinematografica dedicata al dialogo tra cinema, cultura e spiritualità che, dopo l’appuntamento inaugurale di Roma, prosegue il proprio percorso itinerante con tre giornate di proiezioni a ingresso libero. Dieci film tra lungometraggi, mediometraggi, documentari e opere di finzione, provenienti da differenti contesti geografici e culturali, compongono un programma che invita a riflettere sul rapporto tra l’essere umano e la natura, sulla ricerca interiore, sulla trasmissione delle tradizioni e sulle questioni sociali e politiche del nostro tempo. Tutte le proiezioni, in programma al Cisternino di Città, saranno in versione originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero e gratuito.

Ideata da Maria Angela Falà, presidente della Fondazione Maitreya, e affidata alla direzione artistica di Italo Spinelli, la rassegna è promossa da Fondazione Maitreya, ICI e Asiatica, con il sostegno dell’otto per mille dell’Unione Buddhista Italiana. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione propone un cinema capace di avvicinare il pubblico a sensibilità e tradizioni culturali differenti, attraverso opere che coniugano ricerca estetica, profondità narrativa e attenzione ai grandi interrogativi dell’esistenza.

Il programma livornese attraversa le vette dell’Himalaya e le tradizioni spirituali tibetane, si confronta con la crisi ambientale e con le forme contemporanee di resistenza non violenta, affronta i temi della malattia, dell’identità e della memoria. Accanto a documentari che restituiscono testimonianze e realtà spesso poco conosciute, trovano spazio opere di autori affermati del cinema internazionale e film che sperimentano linguaggi narrativi differenti.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 18 novembre alle ore 18, sarà Into the Heart of the Mountain di Annegré Bosman, un viaggio tra le montagne himalayane che intreccia saperi indigeni, spiritualità e consapevolezza ecologica. La prima giornata proseguirà con Next Life di Tenzin Phuntsog, incentrato sulla vicenda di una famiglia tibetana alle prese con la misteriosa malattia del padre, e con O Mother Gaia: The World of Gary Snyder di Colin Still, ritratto del poeta, ambientalista e buddhista statunitense, vincitore del Premio Pulitzer e figura centrale della Beat Generation. Un autore il cui pensiero continua a interrogare il rapporto tra umanità e ambiente, intrecciando poesia, filosofia orientale e impegno ecologista.

Giovedì 19 novembre il programma si aprirà con Everest Dark di Jereme Watt, racconto di una missione personale e umanitaria sulle pendici dell’Everest, per proseguire con due opere dedicate all’impegno civile: Dear Earth di Wouter Verhoeven, che segue tre attivisti di Extinction Rebellion durante una protesta climatica a Londra, e Thabyay: Creative Resistance in Myanmar di Jeanne Hallacy, testimonianza della resistenza democratica portata avanti attraverso l’arte dopo il colpo di Stato militare del 2021. Tra i titoli più attesi della giornata figura inoltre ** Dust del regista taiwanese Tsai Ming-liang**, tra i maggiori interpreti dello slow cinema contemporaneo. Undicesimo capitolo della serie Walker, il film segue l’attore Lee Kang-sheng in un cammino estremamente lento, trasformando il movimento del corpo in una pratica di meditazione e contemplazione.

Venerdì 20 novembre la giornata conclusiva proporrà tre opere particolarmente significative per il loro rapporto con le tradizioni spirituali e culturali asiatiche. Si comincerà con ** Perché Bodhi Dharma è partito per l’Oriente? di Bae Yong-kyun**, capolavoro del 1989 realizzato dal regista sudcoreano nell’arco di otto anni e vincitore del Pardo d’Oro al Festival di Locarno. Attraverso il percorso spirituale di tre generazioni, il film affronta i grandi interrogativi della filosofia buddhista, dalla ricerca dell’illuminazione al rapporto tra vita e morte. Seguirà The Lama’s Son di Kesang Tseten, documentario ambientato nel nord del Nepal che esplora la trasmissione delle tradizioni religiose tibetane e le difficoltà della loro sopravvivenza nel mondo contemporaneo. A chiudere la manifestazione sarà I, the Song della regista bhutanese Dechen Wangmo Roder, una storia di identità, karma e memoria collettiva, in cui la ricerca di una misteriosa sosia conduce la protagonista a confrontarsi con il proprio destino e con il valore delle tradizioni musicali del Bhutan.

Un programma che restituisce la pluralità del cinema di ispirazione buddhista, senza limitarsi alla dimensione strettamente religiosa, ma aprendosi alle questioni della contemporaneità: dalla salvaguardia dell’ambiente alla difesa della democrazia, dalla compassione alla responsabilità individuale e collettiva, fino alla ricerca di un equilibrio tra esperienza interiore e mondo esterno.

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