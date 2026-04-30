Interminati Spazi: musica, parola e tecnologia a San Ferdinando

Domenica 3 maggio alle 18:00 nella chiesa di piazza Anita Garibaldi in Venezia un evento multidisciplinare tra letteratura e suono trasforma la Chiesa di San Ferdinando in un viaggio sensoriale tra classico e contemporaneo. ​Ingresso gratuito

Domenica 3 maggio, alle ore 18:00, la splendida Chiesa di San Ferdinando si trasformerà nel palcoscenico di un’esperienza sensoriale unica: “Interminati Spazi”. Non un semplice concerto, ma un evento culturale multidisciplinare che mira a esplorare i confini del tempo e dello spazio attraverso il dialogo tra letteratura e musica.

​Un intreccio tra classico e contemporaneo

​Il titolo, di chiara matrice leopardiana, funge da bussola per un percorso che scava nella dimensione interiore dell’uomo. La serata vedrà alternarsi e fondersi diverse anime artistiche: ​Niky Mazziotta (voce recitante): guiderà gli spettatori in un itinerario testuale denso di suggestioni poetiche e filosofiche. ​Stefano Agostini (flautista): arricchirà la narrazione con interventi musicali dal vivo, creando un ponte sonoro tra le parole e l’ascolto. ​Gregorio Bottonelli: curatore dell’elaborazione testuale e della computer music, il cui contributo elettronico proietterà l’evento in una dimensione squisitamente contemporanea. ​L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale RadiceAR, realtà da sempre attenta alla ricerca artistica. L’evento vanta inoltre il prestigioso supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, a conferma di come la valorizzazione del territorio passi attraverso la promozione di contenuti culturali di alto profilo in luoghi simbolo della città.

​Info utili

​Dove: Chiesa di San Ferdinando, Livorno

​Quando: Domenica 3 maggio, ore 18:00

​Ingresso gratuito

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