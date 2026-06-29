Ippdromo Caprilli pronto per corse e cultura

L'ippodromo Caprilli, straordinariamente bello, è pronto per la stagione ippica (per la quale proprio in queste ore dal ministero è arrivato quasi mezzo milione di euro di contributo), ma è già a disposizione dei livornesi

L’ippodromo Caprilli, straordinariamente bello, è pronto per la stagione ippica (per la quale proprio in queste ore dal ministero è arrivato quasi mezzo milione di euro di contributo), ma è già a disposizione dei livornesi anche attraverso la cultura e gli spettacoli come quello proposto da Scenari di quartiere di Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba.

La bravissima Federica Molteni nello splendido impianto tutto rigenerato ha presentato uno spettacolo dedicato alla prima e unica donna a partecipare al giro d’Italia.

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