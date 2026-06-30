Jazz, Ballantini, Abba: quinta settimana di eventi in Fortezza Vecchia

Dal 30 giugno al 4 luglio cinque serate tra musica d'autore, jazz, grandi tributi e atmosfere piratesche. Mercoledì il debutto del nuovo spettacolo di Dario Ballantini, mentre il weekend si accende con gli Abba Dream, la Black Armada Band e il cantautore Alessio Colombini

Comincia col grande jazz la quinta settimana di programmazione della Fortezza Vecchia, poi arriveranno anche gli Abba di “Abba Dream” e il sound piratesco della “Black Armada”. Ma mercoledì primo luglio sarà la volta di un gioiello pregiatissimo: il concerto-spettacolo di Dario Ballantini che esordisce col suo “Le voci dei cantautori”, un sentito omaggio a un’epoca della musica italiana, quella degli anni Settanta-Ottanta, che non c’è più. Tutti i biglietti degli spettacoli in programma, selezionati da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti, sono acquistabili dal sito della Fortezza, www.fortezzavecchia.it.

Martedì 30 giugno, “Nico Gori Young Lions 4tet”, ore 21.30: nuovo appuntamento col grande jazz in Quadratura dei Pisani. Il quartetto capitanato da Nico Gori incanterà con la sua energia e i suoi ritmi, dagli standard classici ai brani della tradizione sudamericana. Grande affiatamento, improvvisazione e interplay. Con Nico Gori (clarinettista e trombettista di fama internazionale), Sergio Rizzo alla chitarra, Francesco Tino al basso e Simone Brilli alla batteria. Ingresso, 7 euro.

Mercoledì primo luglio, Dario Ballantini “Le voci dei cantautori”, ore 21.30: Dario Ballantini rende omaggio al grande patrimonio della canzone d’autore italiana in uno spettacolo intenso ed evocativo. Accompagnato da una raffinata formazione musicale — Nino Pellegrini al contrabbasso, Stefano Franceschini al sax e Andrea Garibaldi al pianoforte — l’artista livornese guida il pubblico in un viaggio attraverso l’opera di quindici indimenticabili cantautori. Da Paolo Conte a Lucio Dalla, passando per Francesco De Gregori e Ivan Graziani, lo spettacolo propone versioni acustiche di alcuni dei brani più amati, reinterpretati con sensibilità e rispetto. Un appuntamento imperdibile che celebra la bellezza, la profondità e l’eredità senza tempo dei grandi maestri della canzone italiana. Ingresso, 15 euro.

Giovedì 2 luglio, “Abba Dream”, ore 21.30: torna in Fortezza Vecchia lo show più scatenato d’Europa. Per il Livorno Tribute Fest di Stage 11, l’omaggio agli ABBA che vanta un numero impressionante di repliche in Italia e all’estero. La musica del periodo 1972-1982 degli ABBA come non l’avete mai sentita. Ingresso, 22 euro.

Venerdì 3 luglio, “Black Aramada Group”, ore 21: E’ tempo di pirati. La Black Armada Band riporta alla luce gli antichi canti e le leggende dell’epoca d’oro della Pirateria e della Marineria, trasformandoli in un’onda viva di suono e storia. Un concerto imperdibile, immersivo, tra sonorità piratesche, atmosfere mediterranee e vibrazioni travolgenti. Ingresso, 8 euro.

Sabato 4 luglio, “Alessio Colombini & Friends”, ore 21: torna nella sua Livorno il cantautore Alessio Colombini, che presenterà un concerto sul filo della memoria attingendo ai suoi 4 album storici. Ad accompagnarlo, una formazione di nove elementi di altissimo livello, capace di spaziare tra momenti trascinanti e atmosfere intime. Ingresso, 10 euro.

In più, ogni venerdì e sabato, da mezzanotte in poi, si accende la notte della Fortezza Vecchia, con la “discoteca sotto le stelle” più suggestiva della costa toscana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©