Jazz internazionale a Livorno: Marianne Solivan in concerto alle Botteghe 2.0

Approfittando del tour italiano che si svolgerà dal 19 al 30 marzo, toccando dieci città da Roma a Venezia, l’organizzazione Claps Eventi di Vanessa Barbato è riuscita ancora una volta a portare in città un’artista di livello internazionale: la cantante americana Marianne Solivan

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz arriva a Livorno con un evento di grande qualità musicale. Approfittando del tour italiano che si svolgerà dal 19 al 30 marzo, toccando dieci città da Roma a Venezia, l’organizzazione Claps Eventi di Vanessa Barbato è riuscita ancora una volta a portare in città un’artista di livello internazionale: la cantante americana Marianne Solivan.

L’esibizione è in programma martedì 24 marzo presso Le Botteghe, locale cult di Livorno situato nel cuore del quartiere Venezia, in Piazza dei Domenicani 20 di proprietà della signora Iana Sugakova, locale storico di Livorno situato in una vecchia cantina a mattoni a vista con un ottimo servizio , il ristorante offre ottima cucina Toscana e Livornese.

Per l’occasione, Marianne Solivan sarà accompagnata da un trio di musicisti di grande esperienza, capaci di creare un’energia musicale intensa e ricca di sfumature.

La cantante si esibirà insieme al trio guidato dal pianista livornese Daniele Gorgone, con Nino Pellegrini al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Una formazione di grande livello che, unita alla voce calda e raffinata della Solivan, promette di regalare al pubblico un concerto carico di emozioni, capace di coinvolgere l’ascoltatore con eleganza e profondità espressiva.

Marianne Solivan è oggi riconosciuta come una delle più apprezzate cantanti e bandleader del panorama jazz statunitense. Il suo repertorio spazia dagli standard del Great American Songbook alle ballad, fino a composizioni moderne, con arrangiamenti che valorizzano l’espressività della voce e il dialogo musicale con gli strumentisti.

Dopo gli studi al Berklee College of Music e al New England Conservatory, Solivan è tornata a New York iniziando a esibirsi con importanti musicisti della scena jazz americana, tra cui Peter Bernstein, Steve Wilson e Lewis Nash. L’intenso lavoro e lo studio costante – arrivando a esibirsi anche sette volte a settimana – le hanno permesso di sviluppare una forte personalità artistica e un vasto repertorio.

Trasferitasi stabilmente a New York nel 2007, ha frequentato alcune delle jam session più rinomate della città, tra cui quelle del Smoke Jazz Club, avviando collaborazioni con artisti come Jeremy Pelt e Ugonna Okegwo. Questo percorso l’ha portata a esibirsi in club iconici come Smalls, Dizzy’s Club, Birdland e Blue Note, consolidando la sua reputazione tra le voci più interessanti della scena jazz contemporanea.

Nel 2012 ha pubblicato il suo album di debutto “Prisoner of Love”, un lavoro dedicato ai temi dell’amore e delle relazioni, registrato con diversi musicisti della scena newyorkese. Il disco è stato accolto con grande favore dalla critica: il quotidiano Ottawa Citizen ha scritto che «l’espressione del sentimento e dei valori classici del jazz da parte di Marianne è così personale e avvolgente da rendere il disco impeccabile».

Due anni dopo è uscito “Spark” (2014), un album energico e diretto registrato con il suo gruppo stabile, con musicisti come Xavier Davis, Matthew Parrish e Gregory Hutchinson, che ha contribuito ad ampliare il suo pubblico.

Nel 2015 la cantante ha dato vita anche a un progetto di big band, un’iniziativa piuttosto rara per una cantante jazz, con un repertorio che unisce swing, composizioni originali e arrangiamenti innovativi, passando dal jazz tradizionale a sonorità moderne e ritmi latini.

Oggi Marianne Solivan continua a esibirsi in tutto il mondo con diversi ensemble, portando la sua musica a un pubblico internazionale. Parallelamente è impegnata anche nell’insegnamento: dal 2021 è Assistant Professor of Jazz Voice alla Syracuse University, oltre a tenere workshop, masterclass e programmi estivi dedicati al canto jazz.

Con nuovi progetti discografici in arrivo e una fitta agenda di concerti, Marianne Solivan continua a ridefinire il ruolo della cantante jazz contemporanea, con profonde radici nella tradizione e uno sguardo innovativo verso il futuro.

La serata alle Botteghe 2.0 sarà a ingresso libero. Sarà inoltre possibile prenotare la cena alla carta telefonando al numero 3466217884, per gustare i piatti della cucina del locale e vivere un concerto immersi nell’atmosfera suggestiva della Venezia livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©