Kleos Saxophone Quartett in concerto al Mascagni
Il terzo appuntamento della rassegna sarà il concerto dei Kleos Saxophone Quartett, in programma giovedì 19 marzo alle 21.30 all’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio
Prosegue al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la rassegna Students’ Corner – Giovedì sera al Mascagni, lo spazio di iniziative serali ideate e organizzate dagli studenti, pensato per favorire momenti di incontro, confronto e condivisione aperti non solo alla comunità accademica ma anche alla città. Il terzo appuntamento della rassegna sarà il concerto dei Kleos Saxophone Quartett, in programma giovedì 19 marzo alle 21.30 all’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio. L’iniziativa è a ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il Kleos Saxophone Quartett, composto da Aurora Gaggioli (sax tenore), Sara Greco (sax baritono), Luca Tarizzo (sax soprano) e Davide Zolesi (sax contralto), nasce come formazione cameristica quest’anno e si distingue per la volontà di attraversare repertori e linguaggi diversi, proponendo un programma che spazia tra musica da film, tanghi e brani del repertorio sassofonistico, mettendo in luce la versatilità timbrica ed espressiva del quartetto di sassofoni. La rassegna Students’ Corner – Giovedì sera al Mascagni è uno spazio di iniziative serali ideate e curate dagli studenti del Conservatorio “Pietro Mascagni”: concerti, cineforum e incontri con esperti pensati come occasioni di approfondimento culturale e di dialogo tra il Conservatorio e la città.
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