La colonna sonora perfetta, incontro con il musicista Marco Lenzi

Giovedì 12 marzo nell’auditorium del plesso scolastico Borsi primo appuntamento del programma La scuola polo culturale, un calendario di incontri a tema culturale, sociale, artistico aperti alla cittadinanza. Accesso gratuito all’incontro

Giovedì 12 marzo primo appuntamento del programma La scuola polo culturale, un calendario di incontri a tema culturale, sociale, artistico aperti alla cittadinanza. Alle ore 16.00 nell’auditorium del plesso scolastico Borsi, via dei Cavalieri 30 a Livorno si svolgerà l’incontro “dal titolo “La colonna sonora perfetta” a cura di Marco Lenzi. L’incontro al quale è possibile partecipare gratuitamente sarà volto ad analizzare la musica di Fiorenzo Carpi per lo sceneggiato televisivo “Le avventure di Pinocchio” (1972) di Luigi Comencini. Una riflessione musicale e narrativa per approfondire la conoscenza di una delle colonne sonore più amate della televisione italiana. L’appuntamento è coordinato da Marco Lenzi, docente di musica, compositore e musicologo. Ha compiuto studi musicali all’Istituto Musicale P. Mascagni di Livorno e filosofici all’Università di Pisa. Le sue composizioni, edite da Ars Publica, sono state eseguite in Italia, Grecia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Ha collaborato con musicisti rock come Anthony Reynolds, per il quale ha arrangiato per pianoforte e quartetto d’archi dodici canzoni di Syd Barrett, e Virginiana Miller, dei quali ha coprodotto nel 2006 l’album “Fuochi fatui d’artificio”. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Accesso gratuito all’incontro

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

Non è necessaria la prenotazione

Appuntamento adatto a giovani ed adultinon sono necessarie competenze di base per partecipare-

Condividi:

Riproduzione riservata ©