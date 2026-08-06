La Combriccola Livornese torna a Villa Trossi con Macedonia di risate

Sabato 8 agosto alle 21.30 uno spettacolo tra avanspettacolo e vernacolo livornese con Aldo Corsi, Annarosa Bechelli, Elisabetta Macchia e Franco Bocci. Al pianoforte Stefania Casu

Sabato 8 agosto, alle 21.30, la Combriccola Livornese torna protagonista a Estate a Villa Trossi con “Macedonia di risate”, un varietà comico in vernacolo livornese e non solo, che propone scenette tratte dall’avanspettacolo, il genere teatrale comico sviluppatosi in Italia tra gli anni Trenta e Cinquanta. L’avanspettacolo nacque come evoluzione del varietà per accompagnare l’avvento del cinematografo, offrendo al pubblico brevi spettacoli di intrattenimento prima della proiezione dei film. Da quel palcoscenico presero il via le carriere di grandi artisti italiani come Franca Valeri, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e Walter Chiari. Accanto ai classici dell’avanspettacolo, lo spettacolo proporrà anche divertenti scenette in vernacolo livornese scritte da Beppe Orlandi e Gino Lena, tratte dai celebri Dischi Gamma pubblicati negli anni Cinquanta dalla storica ditta Pietro Napoli. Sul palco saliranno il grande e intramontabile Aldo Corsi, tra i più apprezzati interpreti del repertorio vernacolare labronico, insieme ad Annarosa Bechelli, Elisabetta Macchia e Franco Bocci. La direzione musicale al pianoforte sarà affidata a Stefania Casu. Per prenotazioni è possibile chiamare il 338 5081221 oppure inviare un messaggio WhatsApp. I biglietti saranno disponibili anche un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria di Villa Trossi, in via Ravizza 76, a Livorno.

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