La Mayor Von Frinzius si esibisce in Gorgona

Foto di Silvia Casini

Una lezione aperta sull'isola ha trasformato il palcoscenico in un luogo di incontro, ascolto e condivisione. Un'esperienza che, ancora una volta, ha lasciato un segno profondo in tutti i partecipanti

Un incontro di anime che si scambiano esperienze di vita, questa è la lezione aperta della Mayor Von Frinzius in Gorgona. Domenica 28 giugno la compagnia teatrale diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Sofia Puccini e Silvia Angiolini sono sbarcati sull’isola di Gorgona per offrire ai detenuti un’ora di teatro, regalando in realtà a tutti i partecipanti un’esperienza di condivisione emozionante e di introspezione profonda. Ogni anno questa meravigliosa avventura si ripete ed ogni volta guardare la scia della Superba che si allontana dal porto di Gorgona è come guardare un pezzo di cuore della Mayor Von Frinzius che scivola tra le onde per rimanere in quell’oasi di vissuti così travolgenti.

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