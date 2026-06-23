La Nave Palinuro in sosta a Livorno
La meravigliosa nave Palinuro (Copyright Marina Militare)
Gli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” terminano la loro prima campagna addestrativa. Durante la permanenza in porto, nave Palinuro sarà visitabile martedì 30 giugno dalle 16 alle 18
La nave Palinuro sosterà a Livorno dal 29 giugno al 2 luglio a conclusione della Argentario Sailing Week, con a bordo i 61 allievi del 1° Corso “Krios” della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia imbarcati nei giorni scorsi a Palermo.
Durante la permanenza in porto, la nave Palinuro sarà visitabile martedì 30 giugno dalle 16 alle 18.
Dopo 22 giorni trascorsi a bordo, i giovani liceali faranno rientro dal porto labronico, concludendo un anno formativo particolarmente intenso e caratterizzato da attività ed esperienze di significativo valore didattico.
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