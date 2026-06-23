La Quadrata 2026, al via la seconda mostra dedicata a Gino Romiti
Dal 25 giugno alla Melograno Art Gallery una nuova esposizione del premio d’arte contemporanea giunto alla sua quindicesima edizione
Prende il via giovedì 25 giugno la seconda delle cinque mostre in programma per La Quadrata 2026, il premio d’arte contemporanea organizzato dalla Melograno Art Gallery e giunto alla sua quindicesima edizione. Un appuntamento che ogni anno accende i riflettori su decine di artisti, offrendo spazio a stili e linguaggi differenti in una collettiva ricca di energia, confronto e suggestioni.
La sezione dedicata a Gino Romiti – La seconda mostra rende omaggio a Gino Romiti (1881-1967), figura centrale della tradizione artistica livornese. Allievo di Guglielmo Micheli, Romiti sviluppò una pittura intima e poetica, caratterizzata da luci sospese, toni morbidi, marine silenziose e cieli attraversati da una sottile malinconia.
La selezione di opere contemporanee esposta in galleria dialoga proprio con questa sensibilità artistica: lavori che, pur differenti per tecnica e linguaggio espressivo, condividono una particolare attenzione all’emozione, alla luce, alla presenza umana e alla sua fragilità.
Gli artisti in mostra – Espongono: Anna Maria Acone, Massimo Bernardi, Elisa Biagiotti, Edoardo Ceccarelli, Gabriella Coppetti, Cinzia Del Bubba, Gianluca Della Tommasina, Davide Giallombardo, Geraldine Gioia, Taichi Ichikawa, Cristina Lioci, Donato Lotito, Nathalie Masotti e Davide Robert Ross.
La finalissima – La fase conclusiva del concorso è in programma dal 25 luglio al 2 agosto. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 25 luglio alle ore 18.
Tutti i dettagli sul concorso, le opere e gli artisti partecipanti sono consultabili sul sito dedicato.
Informazioni
Melograno Art Gallery
Via Marradi 62/68, Livorno
Orari di apertura
- 10-12.30 e 16-20
- Domenica e festivi: 10-12.30 e 17-20
- Chiuso il lunedì
Contatti
- [email protected]
- 339 2399148
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