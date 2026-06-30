La Quadrata 2026, si inaugura la terza mostra dedicata a Voltolino Fontani

La mostra è ospitata alla Melograno Art Gallery, in via Marradi 62/68 a Livorno. Orario di apertura: 10-12.30 e 16-20; la domenica e nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Chiuso il lunedì.

Giovedì 2 luglio si apre la terza mostra in calendario de La Quadrata 2026, il premio d’arte contemporanea promosso dalla Melograno Art Gallery e giunto alla sua quindicesima edizione. Anche questa tappa conferma lo spirito che caratterizza il progetto, proponendo una collettiva capace di intrecciare linguaggi, sensibilità e percorsi artistici differenti, in un dialogo continuo tra ricerca e sperimentazione.

La rassegna prosegue così il proprio percorso di esplorazione, offrendo spazio a voci diverse che si incontrano e si confrontano, dando vita a un panorama artistico dinamico e in costante evoluzione.

La sezione di questa esposizione è dedicata a Voltolino Fontani, artista livornese nato nel 1920 e figura di primo piano dell’avanguardia italiana del dopoguerra. Nel 1948 fu tra i fondatori dell’Eaismo, movimento che interpretava l’ingresso dell’umanità nell’era atomica come una svolta epocale, destinata a ridefinire percezioni, paure e immaginari. La sua ricerca, intensa e visionaria, anticipò riflessioni che avrebbero trovato riscontro nei movimenti nucleari milanesi e nelle sperimentazioni di Salvador Dalí.

Pur mantenendo un forte legame con Livorno, Fontani dialogò con le principali correnti artistiche europee del Novecento. La sua opera, sospesa tra inquietudine e rivelazione, continua ancora oggi a confrontarsi con il presente, mantenendo una sorprendente attualità.

La mostra raccoglie questa eredità proponendo opere che esplorano i temi dell’energia, della trasformazione, della metamorfosi e della tensione creativa.

Gli artisti in mostra sono Ambra Ceragioli, Symona Colina, Antonella Fabiani, Barbara Ferrigno, Lucia Fiaschi, Maria Grazia Gallo, Francesca Ghelarducci, Lorenzo Pompeo Lombardo, Maura Mattiolo, Giada Pasini, Laura Ruberto, Maria Irene Vairo e Morgan Zangrossi.

La mostra è ospitata alla Melograno Art Gallery, in via Marradi 62/68 a Livorno. Orario di apertura: 10-12.30 e 16-20; la domenica e nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Chiuso il lunedì.

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