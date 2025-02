La rassegna di Polifonia si chiude in bellezza con il prestigioso coro da camera di Torino

Si tratta di una delle migliori formazioni in assoluto nel panorama nazionale ed europeo, diretta da un Maestro di fama indiscussa dentro e fuori l’Italia. Appuntamento sabato 15 febbraio alle ore 21 nella Chiesa di San Ferdinando

Ultimo appuntamento in programma per la XXI Rassegna di polifonia “Città di Livorno”, organizzata dal Coro Rodolfo Del Corona APS con la direzione artistica del M° Luca Stornello e sostenuta e patrocinata da molte realtà cittadine e non solo, in primis Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno, Teatro Goldoni, Diocesi di Livorno, Associazione Cori della Toscana, Sillabe… Sabato 15 febbraio alle ore 21 nella Chiesa di San Ferdinando si terrà l’atteso Concerto del Coro da Camera di Torino, diretto dal M° Dario Tabbia. Si tratta di una delle migliori formazioni in assoluto nel panorama nazionale ed europeo, diretta da un Maestro di fama indiscussa dentro e fuori l’Italia. La formazione, che sin dalla nascita si è posta come un riferimento per la qualità delle proprie esibizioni, è reduce da successi di altissimo livello come il Primo Premio al Concorso Internazionale di Arezzo nel 2023 o la recentissima finale europea del Concorso di Varna. Nel concerto di Livorno proporranno un programma che mostra le diverse sfaccettature della polifonia vocale attraverso i secoli, partendo dal Rinascimento per poi concentrarsi sulla produzione novecentesca e contemporanea con brani di grande suggestione. Un evento davvero da non perdere per gli amanti e i conoscitori della buona polifonia e anche per chi fosse incuriosito e volesse familiarizzare con un genere spesso considerato di nicchia, ma che si rivela sorprendentemente comunicativo. L’ingresso è gratuito. Come sempre per ogni evento della Rassegna continua la stretta collaborazione con la Fondazione Caritas e la Caritas di Livorno che al termine del concerto presenteranno uno dei tanti progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel nostro territorio vivono situazioni di disagio. Marinella Viscusi, in qualità di presidente dell’Associazione Coro Rodolfo del Corona, coglie l’occasione del concerto di chiusura della Rassegna per ringraziare, a nome del Coro Del Corona, il pubblico sempre numeroso che ha seguito con interesse il Festival, Il Comune di Livorno e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa XXI edizione e per dare un “Arrivederci alla prossima”.

