La Roma del Seicento rivive con il concerto del trio I Bassifondi

Mercoledì 18 novembre alle 17.30, alla Chiesa del Luogo Pio, un concerto a ingresso libero nell'ambito della seconda edizione del Festival “Hortus Harmonicus”. Il trio proporrà un percorso musicale tra le strade e i palazzi aristocratici della Roma del XVII secolo, riscoprendo ritmi, melodie e sonorità degli strumenti antichi

Un altro affresco musicale prezioso per il Festival di Musica barocca “Hortus Harmonicus”, che la scorsa sera al Teatro Goldoni ha aperto la sua seconda edizione con uno splendido ed applaudito Galà dedicato all’opera di Handel: mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30 nella Chiesa del Luogo Pio (accesso dal Museo della Città di Livorno), il trio musicale I Bassifondi presenta il concerto “Roma ‘600” (ingresso libero fino esaurimento posti), un appassionante viaggio nella città eterna del XVII secolo attraverso la musica che animava le strade ed i palazzi aristocratici del tempo, tra improvvisazioni, ritmi e bizzarrie armoniche. Si potrà così ascoltare l’intera gamma dei suoni degli strumenti a pizzico dell’epoca brillare nel suo spirito più originario: “Si rimane incantati nel riascoltare le melodie ed armonie di autori quali Foscarini, Kircher, Sanz, Valdambrini, de Murcia, Kapsberger – affermano gli organizzatori – nomi che al pubblico di oggi risulteranno del tutto nuovi, ma che al loro tempo scandivano la scena musicale romana del 1600 in ogni suo aspetto: dalle strade, dove i cantastorie improvvisavano semplici danze, alle raffinate esecuzioni di Palazzo Barberini, in cui molti degli autori in programma erano a servizio”.

A proporlo un ensemble musicale specializzato come “I Bassifondi” su strumenti d’epoca: Gabriele Miracle percussioni e colascione (strumento appartenente alla famiglia del liuto), Stefano Todarello colascione e chitarra, Simone Vallerotonda colascione, chitarre e direzione.

La Roma di quei tempi era uno dei centri più importanti e vivaci della cultura europea (si pensi nel campo della pittura ed architettura ad artisti quali Caravaggio ed il Bernini) e la musica occupava un posto di primo piano nella vita artistica, religiosa e mondana della città. Il linguaggio musicale barocco trovò lì un terreno quanto mai fertile per il suo sviluppo espressivo e “fatto importante – aggiungono da Hortus Harmonicus – si trattava di una musica che trovava la sua fonte primaria d’origine popolare, con poche eccezioni. Queste melodie, che si udivano nelle strade dalle voci dei cantimbanchi, venivano elaborate dai compositori, che le sottoponevano a variazioni, passaggi, diminuzioni, tanto che finirono per costituire la base di una vastissima parte del repertorio strumentale secentesco. Questi balli e melodie non si diffondevano soltanto nelle strade, le compagnie teatrali le eseguivano anche nelle corti e la loro popolarità ebbe un prevedibile riflesso in letteratura”.

I Bassifondi eseguiranno così pagine scelte da opere di Giovanni Paolo Foscarini, Hieronymus Kapsberger, Tommaso Marchetti romano, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz, Ferdinando Valdambrini e Atanasius Kircher. Musiche che attingono alla larga produzione dell’epoca per tiorba o chitarra sole, ma che includevano anche arie, canzonette e villanelle, che prevedevano questi strumenti nell’accompagnamento: “Numerose son le cronache dell’epoca che ci testimoniano una maniera di suonare questa musica a più strumenti – spiegano dall’Ensemble – Spesso i chitarristi solevano farsi accompagnare da tiorbe, colascioni, liuti e viceversa. Sulla base di testimonianze scritte e di fonti musicali e iconografiche, ci proponiamo come obiettivo del nostro lavoro quello di riscoprire e offrire al pubblico questa musica in una versione da camera”.

Non resta che ascoltarli e lasciarsi trasportare in un’epoca ricca di stimoli e fermenti musicali capaci ancora oggi di sorprendere e divertire il pubblico.

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