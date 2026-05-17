La Rosa in festa tra giochi, musica e inclusione al Parco Triangolo

Grande partecipazione alla seconda edizione della festa di quartiere: protagonisti anche i bambini del nido “Il Satellite” e dello spazio gioco “Ludonido”, in una giornata dedicata a socialità, condivisione e sensibilizzazione sociale

Sabato 16 maggio il “Parco Triangolo” di via M. Luther King si è trasformato in un luogo di incontro, condivisione e divertimento in occasione della seconda edizione della festa di quartiere del rione La Rosa, organizzata dall’associazione “La Rosa in Festa”. Tra musica, giochi, animazioni e laboratori, alla giornata hanno partecipato anche i bambini e le bambine del nido d’infanzia “Il Satellite” e dello spazio gioco “Ludonido”, servizi educativi per l’infanzia gestiti dalla cooperativa Orsa. La presenza dei più piccoli, accompagnati dalle educatrici, dalle ausiliarie e dai genitori, ha reso l’evento ancora più vivo e coinvolgente, contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione condivisa. Momenti ludici, sorrisi e attività all’aria aperta hanno caratterizzato una giornata all’insegna dell’inclusione, della socialità e dello stare insieme. La manifestazione si è confermata non solo un’importante occasione per valorizzare il quartiere e rafforzare il senso di comunità, ma anche un momento capace di unire divertimento e sensibilizzazione sociale, grazie alla presentazione delle panchine colorate dedicate a temi importanti come la lotta alla violenza contro le donne e la solidarietà. È proprio in questa prospettiva che si inseriscono “Il Satellite” e “Ludonido”, servizi per la prima infanzia che, attraverso iniziative come questa, promuovono la crescita dei bambini e il legame con il territorio, diventando spazi educativi aperti alla cittadinanza capaci di valorizzare i più piccoli come protagonisti attivi della vita di quartiere.

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