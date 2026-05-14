La Rosa in festa tra giochi, musica e panchine simbolo dell’inclusione

Sabato 16 maggio il Parco Triangolo ospiterà la seconda edizione della festa di quartiere per grandi e piccoli. Al centro dell’iniziativa anche le panchine tematiche dedicate alla sensibilizzazione su violenza di genere, bullismo, autismo, sicurezza sul lavoro e diritti della comunità LGBTQIA+

di Martina Romeo

Sabato 16 maggio, dalle 9:30 alle 22, al “Parco Triangolo” di via M. Luther King, avrà luogo la seconda edizione della festa di quartiere del rione La Rosa. Dedicato ad adulti e bambini, l’evento è nuovamente organizzato dall’associazione La Rosa in Festa e prevederà un’intera giornata all’insegna di musica, attività didattiche, giochi, animali, trucchi e tanto altro. Il tutto all’insegna dell’inclusività. Oltre alle diverse iniziative, infatti, parte importante della giornata sarà la presentazione di panchine colorate, realizzate dai volontari della stessa Associazione, mirate alla sensibilizzazione sociale: rossa contro la violenza sulle donne, bianca per le morti sul lavoro, multicolore in riferimento alla comunità LGBTQIA+, celeste per il bullismo e gialla per l’autismo. Ciascuna di queste sarà accompagnata da una relativa targa con inscritta una frase mirata alla sensibilizzazione del lettore sul tema. A tagliare il nastro di questo secondo appuntamento saranno, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Toscana Mia Bintou Diop, la vicesindaca Libera Camici, l’assessore Rocco Garufo e Marco Chimenti, presidente del Consiglio di Zona 5. “L’intrattenimento non mancherà – dichiara Natascia Pulcinelli, presidente de La Rosa in Festa – Tra banchi di vendita artigianale, un apicoltore, street food e arrosticini, dalle 16 in poi diversi animatori spazieranno in giro per il parco con giochi ludo-educativi e circensi. Già dalla mattina ci saranno, inoltre, esibizioni di canto, ballo e dimostrazioni sportive dei bambini delle scuole del rione. La festa è soprattutto per loro”. Tra i diversi stand saranno presenti il Cred, l’asilo La Rosetta, una casa editrice con libri per bambini, uno stand sulla sicurezza “High Service” e uno dell’Aamps con Mr. Green, dove verrà trattato il tema della differenziata e del ciclo rifiuti. La festa si presenta, così, come un appuntamento pensato non solo per valorizzare il quartiere e rafforzare il senso di comunità, ma anche come un vero e proprio strumento per porre luce, tra i momenti di svago, a temi rilevanti come l’inclusione e la solidarietà.

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