La sezione nautica San Jacopo festeggia 100 anni di storia

Due giorni di eventi agli Hangar Creativi per celebrare il centenario della sezione nautica biancoverde: scuole protagoniste il venerdì, talk istituzionale e festa il sabato, nel segno della tradizione remiera, del coinvolgimento dei giovani e del legame profondo con il quartiere e tutta la città

di Giulia Bellaveglia

La sezione nautica San Jacopo si prepara a festeggiare un traguardo storico: 100 anni di attività, di passione remiera e di appartenenza ad uno dei rioni simbolo della città. Il centenario sarà celebrato con una festa articolata su due giornate, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, pensate per coinvolgere pubblici diversi ma unite dallo stesso filo conduttore: la tradizione. Il venerdì sarà dedicato alle scuole, con il coinvolgimento dei bambini delle scuole medie e superiori grazie al lavoro portato avanti da Francesca Sorrentino, anima del progetto educativo. Un percorso fatto di racconti sul quartiere, sulla storia del San Jacopo e sui valori che da un secolo la contraddistinguono. La location scelta è quella suggestiva degli Hangar Creativi, dove il primo giorno i ragazzi, a partire dalle ore 10, saranno protagonisti di attività e sfide, mentre sabato la prima parte del pomeriggio, dalle ore 16, sarà dedicata ad un talk con l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle cantine, seguito dai festeggiamenti veri e propri. Un evento che non riguarda solo la cantina ma tutto l’omonimo quartiere e i cittadini che vorranno partecipare. “Dal 2020 – dice l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – abbiamo investito nella promozione turistica delle tradizioni remiere. È fondamentale coinvolgere i giovani: il passaggio di testimone è la chiave per il futuro. Un secolo è un traguardo importantissimo, faccio i miei auguri alla sezione perché continui il lavoro costruito”. A guidare la realtà biancoverde in questo momento storico è colui che sarà il nuovo presidente post elezione del Consiglio, Massimo Donati, affiancato dal presidente uscente Andrea Maffei. “I 100 anni – spiega Donati – devono servire a rilanciare i rapporti con i rioni e con tutto le gare remiere. Entrare nelle scuole è stata una bellissima esperienza. Spero che questo centenario sia una festa allargata a tutte le cantine. Ringrazio Francesca e tutti coloro che ci hanno supportato. Spero davvero che venga fuori una bella cosa”.

