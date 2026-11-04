Laboratorio dedicato al monologo teatrale

Il percorso promosso da Cespuglio Ecosistema Teatrale unirà scrittura e recitazione per accompagnare i partecipanti dalla creazione del testo alla messa in scena. Gli incontri si terranno una domenica al mese al Teatro (Con)Temporaneo

L’associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale è lieta di presentare l’inizio di un nuovo laboratorio sul Monologo. Alla partenza dei laboratori hanno risposto in tanti, oggi siamo lieti di presentare una delle novità di questo anno.

CESPUGLIO ECOSISTEMA TEATRALE

L’associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale è nata a novembre 2024, fondata Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e ne dirige le attività. L’associazione lavora già a pieno ritmo su progetti che interessano il territorio della città di Livorno, attraverso i laboratori teatrali rivolti agli adulti di cui vanta già oltre 40 partecipanti, laboratori teatrali con l’ass. Mediterraneo che si occupa di Salute Mentale e con il Serd e la Coop. San Benedetto che si occupa di dipendenze. L’associazione mira ad instaurare progetti con artisti singoli e compagnie nazionali, per portare sul territorio un valore aggiunto in continua crescita. L’associazione è regolarmente iscritta al Runts, Registro Unico del Terzo Settore.

ALESSIA CESPUGLIO

Alessia Cespuglio, classe 1979 fonda la sua compagnia “Cespuglio Ecosistema Teatrale” contando da subito numerosi allievi con i quali allestisce spettacoli di drammaturgia contemporanea. Cespuglio dal 2017 diventa autrice, collaborando con Francesco Niccolini, drammaturgo di rilievo nazionale. Cespuglio in ogni suo lavoro parla di democrazia, antifascismo, giustizia e diritti civili, credendo fermamente che questi principi debbano guidare la pratica quotidiana di una necessaria, ora più che mai, presenza civile del singolo nella collettività tutta. Protagoniste sono le donne che raccontano il delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta, la loro crescente consapevolezza politica e umana, le famiglie e i rapporti che le animano, trascinando il pubblico in una suggestiva Livorno, da sempre combattiva e resistente.

Domenica 8 novembre alle 10 parte il laboratorio sul Monologo

IL MONOLOGO – DALLA SCRITTURA ALLA MESSA IN SCENA

Primo incontro domenica 8 novembre

Scrivere è già recitare. Recitare è già scrivere. Questo laboratorio nasce dall’idea che il monologo sia la forma teatrale più vicina alla verità di chi lo abita — perché parte da una voce sola, da un punto di vista preciso, da qualcosa che solo tu puoi dire nel modo in cui lo dici tu. Si parte dalla scrittura — autobiografica o di invenzione, poco importa — e si lavora sulla struttura drammaturgica, sul ritmo del testo, sulla voce dell’autore-interprete. Mese dopo mese il materiale scritto prende forma scenica: il corpo entra nella parola, lo spazio entra nella scrittura, la storia trova ora la sua forma finale. Non è un corso di scrittura creativa. Non è un corso di recitazione. È il posto in cui le due cose smettono di essere separate. Alla fine del percorso ogni partecipante ha in mano — e in corpo — il proprio monologo. Qualcosa che non esisteva prima. Qualcosa di suo.

Una domenica al mese, dalle 10 alle 18

Rimangono ancora aperte le iscrizioni agli altri laboratori

LABORATORIO ADOLESCENTI – MARTEDì ORE 18-20 15-19 anni

LABORATORIO ADULTI PRINCIPIANTI – GIOVEDì ORE 21.15-23.15

LABORATORIO ADULTI AVANZATO – MARTEDì ORE 21.15-23.15

I corsi si svolgeranno al Teatro ( Con ) Temporaneo ℅ Magazzini Generali via della Cinta Esterna 48/50 Livorno.

Per info, costi e iscrizioni alla lezione di prova.

Whatsapp 3287013206

[email protected]

www.cespuglioecosistemateatrale.com

Condividi:

Riproduzione riservata ©