Laghat arriva a Hollywood

Il film "Laghat, un sogno impossibile", tratto dal romanzo del giornalista ippico e scrittore Enrico Querci, sarà proiettato al prestigioso Los Angeles Italia Film Festival, uno degli eventi più prestigiosi dedicati al cinema italiano. "Un onore"

La storia di Laghat continua a conquistare il pubblico. Tutto è iniziato nel 2014 quando il giornalista ippico e scrittore Enrico Querci ha pubblicato il suo primo libro Laghat il cavallo normalmente diverso, un romanzo che ha riscosso un successo inaspettato arrivando alla sesta ristampa. Quattro anni dopo, nel 2018, è uscita la versione illustrata, Laghat, un cavallo speciale, arricchita dalle tavole di Vincenzo Basiricò; entrambe le opere sono state pubblicate da Pacini Editore di Pisa. Il passo successivo è stato il grande schermo. Alla fine dello scorso novembre, il romanzo è stato adattato in film con il titolo Laghat, un sogno impossibile presentato al Torino Film Festival. La pellicola vede come protagonista il giovane Lorenzo Guidi affiancato da Edoardo Pesce, Carlotta Antonelli e Hippolyte Girardot, sotto la regia di Michael Zampino con produzione di Alba Produzioni e Videa Cinema. A dicembre il film è approdato nelle sale italiane, pur soffrendo della concorrenza della programmazione natalizia. Ora, la storia di Laghat varca i confini nazionali. Domenica 8 marzo è iniziato il Los Angeles Italia Film Festival, uno degli eventi più prestigiosi dedicati al cinema italiano, che ospita produzioni di successo e grandi interpreti del panorama nazionale. Tra i film selezionati, insieme a titoli di registi e attori come Monica Guerritore, Mario Martone, Gabriele Salvatores, Paolo Virzì, Fabio De Luigi e Greta Scarano, sarà proiettato anche Laghat, un sogno impossibile. La proiezione avrà luogo venerdì 13 marzo alle 22:00 presso il celebre TCL Chinese Theatre di Hollywood, un riconoscimento straordinario per il romanzo e il film che hanno emozionato lettori e spettatori. Querci: “È un onore vedere la mia storia arrivare fino a Hollywood, condivisa con grandi nomi del cinema italiano”.

