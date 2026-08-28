Lamberto Giannini presenta Ti presento Livorno al Moletto di Antignano

Domenica 30 agosto alle 18.30 la presentazione del volume scritto con Antonia Casini e Serena Senesi: un viaggio tra storia, luoghi, personaggi e curiosità alla scoperta dell’anima e dell’identità livornese. A dialogare con Giannini sarà Carlo Neri

Livorno si racconta sul mare. Domenica 30 agosto alle ore 18.30, al Moletto di Antignano, Lamberto Giannini presenta Ti presento Livorno, il nuovo volume pubblicato da Pacini Editore, scritto insieme ad Antonia Casini e Serena Senesi, con le illustrazioni di Fabio Leonardi. A dialogare con Lamberto Giannini sarà Carlo Neri, per un incontro che partirà dalle pagine del libro per allargarsi alla città, alla sua storia, ai suoi luoghi e soprattutto a quella particolare identità livornese fatta di ironia, contraddizioni, apertura, libertà e forte senso di appartenenza. Ti presento Livorno nasce come una guida-racconto pensata per avvicinare i più giovani alla città, ma si rivolge in realtà a lettori di tutte le età. Monumenti, personaggi, episodi storici, curiosità e aneddoti diventano le tappe di un viaggio che non vuole semplicemente descrivere Livorno, ma provare a restituirne il carattere e l’anima. Dal mare ai fossi, dal Mercato Centrale ai Quattro Mori, dalle Terme del Corallo ai tanti personaggi che hanno contribuito a costruirne l’immaginario, il libro propone un ritratto affettuoso, ironico e mai convenzionale della città. Lamberto Giannini, docente di filosofia e storia, autore, regista teatrale e fondatore della compagnia Mayor Von Frinzius, torna così a parlare della sua città attraverso un libro nel quale la storia si intreccia con il racconto e con uno sguardo profondamente legato alla comunità livornese. L’appuntamento rientra in “Biblioteca al mare – Incontri con gli autori”, iniziativa che porta libri e lettura fuori dagli spazi tradizionali, scegliendo luoghi della città nei quali incontrarsi e condividere storie e idee. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Livorno Città che Legge” e nel programma “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te”, promosso dal Comune di Livorno con la collaborazione della Cooperativa Itinera, con l’obiettivo di rendere la lettura sempre più diffusa e accessibile e di creare occasioni di incontro tra libri, autori e cittadini. La scelta del Moletto di Antignano, affacciato sul mare, rende particolarmente suggestivo un appuntamento dedicato proprio a Livorno: una città che nel mare riconosce una parte fondamentale della propria storia e della propria identità.

Domenica 30 agosto 2026 – ore 18.30

Moletto di Antignano – Viale di Antignano 90, Livorno

Lamberto Giannini presenta Ti presento Livorno

Dialoga con Carlo Neri

Ingresso libero.

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