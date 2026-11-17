Lamberto Giannini, talk su nuove forme di aggregazione

Kombo Studio lancia Arci-Tour: il primo appuntamento sarà dedicato al ruolo dei gruppi e delle associazioni come motori di creatività, confronto e cambiamento

Lamberto Giannini terrà un talk sull’importanza dei gruppi in fusione e delle associazioni come spinta creativa affrontando temi come: nichilismo, ribellione, autosabotaggio, la scuola algoritmica basata sulla forma e non sulla sostanza. Kombo Studio A.P.S. propone Il Talk come primo evento dell’iniziativa Arci-Tour, che promuove il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano. Crediamo fortemente nella capacità delle nuove generazioni di rinnovare la proposta del terzo settore e di facilitare lo scambio intergenerazionale all’interno delle organizzazioni. Ecco perché la nostra associazione, presente sul territorio con un vasto ventaglio di attività artistico-culturali tra cui (Listening Party, Movie Party, Produzione musicale, Cypher, Podcast, Arte, Editoria e Gaming) che favoriscono l’aggregazione sociale e la co-creazione di nuovi progetti, con l’iniziativa Arci-Tour, offre la possibilità di collaborazione con altri circoli per esportare e presentare le attività in diversi punti della nostra città. Seguiranno altri eventi in collaborazione con ulteriori Circoli Arci. Iniziativa realizzata grazie al bando “Siete Presente. Giovani e Associazionismo. Ed. 2026”, a valere sul progetto “Giovanisì-Spazi di crescita”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana- Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Livorno.

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