L’anima delle Ville: un tour itinerante a bordo del Bus Rosso

Appuntamento imperdibile domenica 19 ottobre (partenza ore 15.45 da villa Maria in via Redi): il tour si concluderà con la degustazione della "francesina". Prenotazione obbligatoria entro sabato 18 ottobre ore 12.00 tramite mail a [email protected] o cell. 348 - 7382094

Domenica 19 ottobre alle 16 andrà in scena un appuntamento imperdibile a bordo del Bus Rosso organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana con il contributo di Camera di Commercio del Tirreno e della Maremma e della Regione Toscana in collaborazione con Coop. Itinera.

Un tour sapientemente guidato alla scoperta di una Livorno insolita e curiosa, quello delle storiche ville sette/ottocentesche, a bordo del Bus Rosso che consentirà di raggiungere alcune ‘’nobili’’ residenze in aree spesso lontane dal cuore della città ma le cui vicende sono centrali. Sarà interessante conoscere la loro storia artistica e il forte legame che le lega a quella culturale ed economica della nostra città. L’evento si concluderà con una degustazione tipica della cucina locale, la classica “Francesina” in versione street food a cura di ApeTito.

COSTI

Adulto € 12,00

Bambini 6-12 anni € 5,00

Bambini fino a 6 anni GRATUITI

DIFFICOLTÀ

Facile ma si consiglia di indossare scarpe comode per una passeggiata urbana

DURATA

2 ore (compresa la degustazione)

INCONTRO

ORE 15.45 – Villa Maria (Ingresso da Via Redi)

PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. +39 0586 894563 · Mobile 3487382094

Orari di segreteria:

9.30 – 12.30/16.00 – 19.00

Mail: [email protected]

Prenotazione obbligatoria entro sabato 18 ottobre ore 12.00

