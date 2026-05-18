L’artista livornese Lara Gallo debutta al Torino Fringe Festival con “A Beautiful Sh*t”

Foto by Vantees

Dal 19 al 24 maggio la prima assoluta dello spettacolo scritto e interpretato dall’artista labronica. Un viaggio teatrale ironico, visionario e corrosivo dentro il corpo umano e le contraddizioni della nostra specie

Debutto importante per l’attrice livornese Lara Gallo, protagonista della prima assoluta di A Beautiful Sht*, spettacolo inserito nel cartellone del prestigioso Torino Fringe Festival 2026. L’appuntamento è in programma dal 19 al 24 maggio alle ore 20 al Circolo della Magia di Torino.

Lo spettacolo, scritto e interpretato dalla stessa Lara Gallo, nasce come una commedia teatrale immaginifica, feroce e poetica che mette sotto la lente il grande paradosso dell’essere umano: una macchina biologica straordinaria che sembra però aver perso il senso della propria evoluzione.

In scena prende forma un vero e proprio viaggio dentro il corpo umano. Un organismo perfetto, millimetrico, capace di miracoli biochimici e invenzioni geniali, ma anche attraversato da nevrosi, impulsi autodistruttivi e assurdità contemporanee. La protagonista dialoga infatti con i propri organi — cervello, cuore e intestino — trasformati in una caotica società moderna nel tentativo di fermare la propria deriva e riscrivere il destino personale e collettivo.

Il tono dello spettacolo oscilla continuamente tra comicità, sarcasmo e riflessione esistenziale. La risata diventa uno strumento “chirurgico”, capace di scavare nelle fragilità dell’essere umano più che di consolarlo. E il risultato è un racconto che unisce satira, teatro fisico e poesia contemporanea.

Fondamentale anche il lavoro registico firmato da Anna Meacci, che costruisce una scena viva, pulsante, quasi organica. Lo spazio teatrale si trasforma in un interno anatomico e mentale dove luci e suoni reagiscono come un sistema nervoso esterno al corpo dell’attrice. Nessuna quarta parete: il pubblico viene coinvolto direttamente, chiamato a diventare parte della stessa “rete biologica”.

La drammaturgia vede la collaborazione di Stefano Santomauro, mentre scenografia e tecnica sono curate da Matteo Giauro di Erwitt Neon. Le fotografie ufficiali dello spettacolo portano invece la firma di Vantees, nome d’arte dello street artist brasiliano Stjepan Reder, artista conosciuto per i suoi grandi poster urbani dedicati alla condizione umana e al rapporto tra individuo e spazio cittadino.

A Beautiful Sht* è prodotto da Pilar Ternera – Nuovo Teatro delle Commedie e promette di essere uno degli appuntamenti più originali e provocatori del Fringe torinese. Un lavoro che parte dal corpo per parlare di identità, controllo, istinto e relazione, ricordandoci — con ironia tagliente — che siamo fatti della stessa sostanza delle stelle, “ma con il colon irritabile”.

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